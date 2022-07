Mort de Kazuki Takahashi, créateur du manga Yu-Gi-Oh

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, et pour faire valoir un poids plus important face au voisin russe, la Suède et la Finlande ont engagé une procédure d'adhésion à l'OTAN, alliance militaire entre les États-Unis et l'Europe. La Turquie, déjà membre de l'OTAN, a utilisé la demande d'adhésion de la Suède pour réclamer l'extradition de plusieurs individus qu'elle considère comme des « terroristes », dont l'auteur et éditeur Ragıp Zarakolu.