Les créateurs de Mortelle Adèle fondent leur propre maison d'édition

Les auteurs ont à cœur aujourd’hui, en tant que créateurs et artistes, de s’investir encore davantage dans les développements et projets à venir autour de leur héroïne. Pour le faire au plus près de leurs envies artistiques, ils ont décidé la création de leur propre structure éditoriale pour la publication de la suite des aventures de Mortelle Adèle en 2023 ainsi que de la série Gadou.

Bayard remercie Antoine Dole, Miss Prickly et Diane Le Feyer, sans lesquels rien n’aurait été possible. Leur créativité et leur engagement sans égal leur ont permis de créer un lien fort avec leurs lecteurs, qu’ils ont emmenés vers la lecture : la structure leur souhaite tout le succès qu’ils méritent dans cette nouvelle aventure.

La série est désormais un véritable phénomène avec plus de 11 millions d’exemplaires vendus, devenant ainsi la première série de BD jeunesse en France : 18 tomes de BD, deux romans, des BD collectors, des livres de jeux et d’activités, un magazine. La série d’animation, produite par Go-n, est également en préparation.

Bayard continue à exploiter les titres existants Mortelle Adèle et fera paraître les deux nouveautés 2022 à venir : le troisième roman, intitulé Debout les Bizarres !, en août ainsi que le tome 19 de la BD en octobre. Après la publication du tome 19, c’est donc au sein de la nouvelle structure que les projets à venir verront le jour, que ce soit le tome 20, le nouveau magazine Mortelle Adèle et plein de belles surprises autour de Mortelle Adèle, d’Ajax, mais aussi de nouveaux personnages.

Antoine Dole et Diane le Feyer remercient les équipes de Tourbillon et Bayard pour la collaboration autour de leur série. Ils se réjouissent d’entreprendre la suite de cette aventure mortelle (et bien d’autres !) avec les libraires qui accompagnent leur héroïne au quotidien, les bibliothécaires et tous leurs autres partenaires de la chaîne du livre, ainsi bien sûr que tous les enfants, parents, lecteurs devenus membres du Club des Bizarres, qui les ont rejoint depuis 2012.

Depuis qu’elle existe, Mortelle Adèle encourage les enfants à s’emparer du monde, à célébrer leur force intérieure, à dire non et à désobéir quand la situation le leur impose. Que l’on soit adulte ou enfant, le message qu’elle nous transmet reste le même : allez toujours vers votre vérité et ce qui vous rendra heureux.