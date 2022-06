Poétesse et essayiste, Fina García Marruz est décédée

« La réalité, à travers son regard, prend un sens mystérieux : la réalité, c'est elle et en même temps quelque chose d'autre que nous ne connaissons pas : l'intimité et l'éloignement, l'immanence et la transcendance, devenant une incarnation mystérieuse » écrivait, à son propos, le poète Jorge Luis Arcos.

Fina García Marruz, dont la mort a été confirmée par sa famille au journal Diario de Cuba, laisse derrière elle de nombreux recueils et anthologies : Visitaciones (1970), Los Rembrandt de l'Hermitage (1992) ou encore El orden del homenaje (2018). Aucune de ses oeuvres n'a été traduite en France.

La poétesse est notamment connue pour sa participation à la revue Orígenes, créée par José Lezama Lima en 1944. Avec 40 numéros, la publication s'est imposée comme l'un des plus grands journaux littéraires et artistiques d’Amérique Latine. Le groupe d'artistes a d'ailleurs rassemblé les différents courants politiques de l'époque. Contrairement à plusieurs auteurs d'Orígenes, opposés à la politique de Fidel Castro, son mari Cintio Vitier et elle-même firent partie des soutiens du révolutionnaire cubain.

Jusqu'en 1987, elle travailla, en tant que chercheuse, sur l'édition critique des Œuvres complètes de José Martí, poète et militant de l'indépendance de l'île au XIXe siècle. Le ministère de la culture cubain, qui avait rappelé l'importance de son oeuvre lors de son anniversaire en avril dernier, lui a rendu hommage.

Lauréate, en 2011, du Prix de poésie ibéro-américaine de la Reine Sophie, Fina García Marruz avait également reçu le Prix National de Littérature en 1990, ainsi que le Prix chilien de poésie Pablo Neruda en 2007.

Sur Twitter, Abel Prieto, Président de la Casa de las Américas, lui a également rendu hommage : « Adepte dévouée de Martí, du Christ et de Lezama, elle a chanté Che et Haydée Santamaría comme personne d'autre. Qu’elle retrouve Cintio, qu'ils reposent tous les deux en paix. »

Crédits : Fina García Marruz / capture d'écran, Youtube