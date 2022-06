Lecture streaming : levée de fonds de 10 millions € pour Nextory

Le service de livres en streaming Nextory poursuit son expansion vers un monde où les lecteurs sont plus nombreux. La société est désormais établie sur dix marchés européens, avec des lancements réussis en Espagne et en France. Au cours du premier trimestre de l’année, Nextory a enregistré une augmentation de 69 % du nombre d’utilisateurs payants, par rapport au même trimestre en 2021. Désormais, l’entreprise a également atteint la rentabilité sur le segment nordique des opérations.

« Nous constatons une forte croissance continue sur nos différents marchés et nous nous concentrons sur la rentabilité à l’avenir. Dans le même temps, il faut de l’argent pour se développer et nous avons donc choisi de lever de nouveaux fonds. Ceux-ci seront principalement utilisés pour financer notre business plan, afin que nous puissions poursuivre notre croissance sur les marchés existants et nous étendre également dans de nouveaux pays », s’enthousiasme Shadi Bitar, PDG et fondateur de Nextory.

Et d'ajouter : « Malgré la période que nous traversons, nous avons constaté un grand intérêt de la part des investisseurs, et le tour de table a rapidement été entièrement souscrit. C’est fantastique de voir le fort soutien que nous avons de nos actionnaires. »

Hélène Mérillon CEO de Nextory France et actionnaire clef du groupe « En intégrant Nextory, nous nous sommes donné les moyens d’accélérer dans le livre en streaming. Cette levée de fonds va nous permettre d’asseoir notre position de leader et de continuer à inventer le livre de demain. Elle nous permet de financer notre technologie et la création de nouveaux formats qui reflètent la singularité et le dynamisme culturel en Europe et en France. »