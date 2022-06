Les éditions Akata rejoignent le groupe Albin Michel 

D'abord affilié aux éditions Delcourt, de 2001 à 2013, le label Akata rejoint donc un nouveau groupe éditorial : un choix mûrement réfléchi et motivé par le départ de Sylvie Chang vers de nouveaux horizons. Cela permettra donc aux éditions Akata de bénéficier de la position de leader sur de nombreux segments de marché du groupe Albin Michel ainsi que de son image de marque (notamment en littérature), tout en évoluant en lien direct avec les éditions Leduc, codirigées par Karine Bailly de Robien et Pierre-Benoit de Veron.

« Ce rapprochement est avant tout une rencontre entre éditeurs passionnés. Avec Bruno et Sylvie, nous partageons des valeurs communes, la même mission de faire connaitre des textes auprès d’un plus grand nombre de lecteurs, une ambition au service des livres, un véritable engagement sociétal : nous publions chez Leduc des livres qui changent le regard que nous portons sur nous, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. La ligne éditoriale d’Akata entre parfaitement dans cet ADN », indique Pierre-Benoit de Veron.

« Sylvie et Bruno, avec leurs équipes, ont développé la légende Akata, une maison d’édition très reconnue en France, souvent copiée mais jamais égalée. Bruno reprend désormais le flambeau et nous serons à ses côtés pour l’accompagner dans ses développements et répondre à ses ambitions », ajoute Karine Bailly de Robien, précisant ainsi le rapprochement entre les maisons, effectif depuis ce 23 juin 2022.

Bruno Pham explique pour sa part avoir souhaité pouvoir continuer à se consacrer à son cœur de métier pour « développer la stratégie de l'entreprise d'un point de vue éditorial ». C’est ce qui a principalement motivé le choix du groupe Albin Michel, « qui a toujours su privilégier la qualité à la quantité », et des éditions Leduc, grâce auxquelles « les éditions Akata pourront se développer comme elles ont toujours su le faire, avec une grande liberté de ton et une ambition éditoriale jamais revue à la baisse ».

Les éditions Akata conservent ainsi leur pleine autonomie, notamment en ce qui concerne les choix éditoriaux, et restent garantes de l’ADN de la maison, de ses missions, de ses valeurs. Le rôle de Karine Bailly de Robien, Pierre-Benoit de Veron et leurs équipes sera pour leur part d’accompagner Bruno Pham dans la structuration de la maison de manga, de mettre en place avec lui des stratégies ambitieuses – côté marketing notamment – et de faire face ensemble aux défis actuels de l’édition.