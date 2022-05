20 ans de caca boudin

« Il était une fois un lapin qui ne savait dire qu’une chose… Caca boudin ! » Voilà vingt ans que cette phrase historique a été imprimée pour la première fois. Depuis, Simon le Superlapin a eu un petit frère, a inspiré une chanson et une série de dessins animés, s’est transformé en peluche, a vécu une vingtaine d’aventures, etc., etc. Pour fêter le joyeux anniversaire de sa naissance, voici une réédition indestructible !

Stephanie Blake est née en 1968 à Northfield dans le Minnesota et vit aujourd’hui à Paris. Autodidacte, elle a été une grande lectrice de A.A Milne, d’Astrid Lindgren, du Docteur Seuss et de Tomi Ungerer, sans oublier les nursery rhymes. Depuis la parution en 2002 de Caca boudin, Simon, le lapin de ses histoires, a pris sa place parmi les héros préférés des enfants. À travers cet alter ego facétieux, elle dédramatise avec humour le quotidien.

Dans un entretien inédit, l’auteure explique : « Je m’amuse beaucoup en écrivant. Les choses sont plus légères aussi aujourd’hui, car j’ai du métier et je sais lorsqu’une histoire vaut le coup ou pas. Lorsque j’étais plus jeune, je ne savais pas faire la différence. Je me donnais à fond sur un livre, je travaillais énormément et je pensais que la sincérité de ce que j’écrivais et le temps passé à le faire (parfois nuit et jour !) étaient une forme de garantie sur le résultat final. Et lorsque mon travail était refusé, je le vivais comme une injustice, comme si l’éditeur n’avait rien compris. Et comme si mon labeur méritait salaire !

Il y avait aussi la nécessité de pouvoir payer mon loyer et de vivre de mon travail. Lorsqu’un livre était refusé, c’était dramatique pour moi financièrement. Passer des mois sur une histoire pour la voir refusée est très difficile. Mais je pense que c’est la seule manière de comprendre que si on veut en vivre, il faut que ça marche. Ou alors on fait un métier alimentaire à côté. »

En quelques chiffres, Simon, ce sont 25 albums parus en vingt années, plus de 4 millions d’exemplaires vendus en français et des traductions dans une vingtaine de langues — ainsi que des adaptations. À lui seul, Caca boudin totalise 550.000 exemplaires !

À partir du 31 août, un nouveau personnage fera son apparition, en robe et masque rose, juchée avec une évidente maîtrise sur une planche à roulettes : SuperLou. « Il y a encore des gens pour dire “Le skate, c’est pas pour les filles”. Il fallait une héroïne pour clouer le bec à ces gens-là », indique Stephanie Blake.

Notons également qu’à la rentrée 2022, France TV diffusera le dessin animé inspiré des ouvrages quotidiennement, et qu’une exposition est prévue à l’aquarium de Paris. L’adaptation en dessin animé est proposée sur France 5 depuis 2016…