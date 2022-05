Surdoués : HPI, Haut Potentiel Intellectuel ou d'Intox ?

UkraineUnderAttack — La guerre déclenchée par la Russie en Ukraine s'étire, et la récente retraite des troupes ukrainiennes de Marioupol marque une victoire de l'attaquant. La solidarité avec les populations et les professionnels restés sur place ou réfugiés s'impose plus que jamais : l'initiative SUES propose un soutien spécifique, dirigé vers les professionnels de l'édition scientifique et de la diffusion des savoirs. Nous avons interrogé les initiateurs de SUES et de la campagne de collecte qui l'accompagne.