Quatre ans après sa mort, Stan Lee bosse encore pour Marvel

Cocréateur des Quatre Fantastiques, de Spider-Man ou encore Hulk, Stan Lee a fait partie des architectes du succès de la Maison des Idées, au cours des années 1960. Devenu ensuite un représentant haut en couleur de la maison d'édition, il a fini par incarner cette dernière, jusque dans les films devenus des blockbusters, produits par les studios Marvel.

Son iconique moustache, et ses non moins fameuses lunettes noires, en dehors des caméos dans les films Marvel, avaient toutefois un peu pris la poussière, l'image et le nom de Stan Lee étant gérés par sa propre société, POW! Entertainment. Ces dernières années, les projets de cette dernière se limitaient toutefois à des comics assez obscurs, mettant parfois en scène Stan Lee, et d'une qualité... discutable.

Propriété du groupe chinois Camsing International Holding Limited, POW! Entertainment restait lui-même détenteur des droits d'exploitation de l'image et du nom de Stan Lee. En 2020, la fille de Stan Lee, JC Lee, avait d'ailleurs perdu un procès où elle avait assuré le contraire.

Le renouveau de Stan Lee ?

The Hollywood Reporter rapporte désormais qu'un contrat de licence d'une durée de 20 ans a été signé par Marvel avec POW! Entertainment et Genius Brands International, qui portent tous deux une troisième entité, Stan Lee Universe. Cette licence permettra justement d'utiliser le nom et l'image de Stan Lee, notamment pour des productions audiovisuelles, cinématographiques ou télévisées, des parcs d'attractions ou encore diverses marchandises.

Même la voix de l'auteur pourra être utilisée...

A priori, et selon les propos d'Andy Heyward, PDG de Genius Brands, « cela permettra de faire en sorte que Stan, grâce à la technologie et aux images d'archives, vive dans les grands événements, les films Marvel et dans les parcs Disney ». Toutefois, rien ne permet de dire qu'un Stan Lee recréé par images de synthèse fera son apparition dans les prochaines productions Marvel. À ce titre, la licence ne couvre pas les jeux vidéo ou la réalité virtuelle...

En mai 2018, Stan Lee lui-même avait intenté un procès à son ancienne société, POW!, et aux cadres Shane Duffy et Gill Champion, qu'il accusait de manoeuvres frauduleuses, notamment pour la maîtrise de son image et de son nom, justement.

Quelques mois plus tard, en juillet, Lee avait renoncé au procès, indiquant que tout était rentré dans l'ordre, procès que JC Lee avait donc repris à son compte en 2020.

Photographie : Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0