Editis acquiert un groupe spécialisé dans l'apprentissage numérique, Educlever

Elle s’appuie en particulier sur une forte expertise en adaptive learning, une technologie innovante utilisant l’intelligence artificielle pour construire des trajectoires d’apprentissage personnalisées.

Editis conforte ainsi son ambition de devenir un acteur de référence en matière de transformation digitale, d’éducation et de formation. Après la prise de participation dans la plateforme de cours particuliers Meet in Class, et la création, conjointement avec Canal +, de la chaîne éducative Nathan TV destinée aux écoliers de l’Afrique francophone*, l’intégration d’Educlever mènera à de nombreuses synergies technologiques, commerciales et marketing.

« C’est une grande satisfaction pour le Groupe Editis que d’accueillir Educlever et ses équipes talentueuses. Aux côtés des équipes de nos maisons et de leurs auteurs, elles vont continuer à construire les contenus pédagogiques et formatifs de demain, associant le meilleur du digital, de l’intelligence artificielle, de la didactique et des neurosciences pour répondre aux besoins de tous les apprenants », déclare Michèle Benbunan, directrice générale du groupe Editis.

Dans ce contexte, les dirigeants d’Educlever, Emmanuel Pasquier et Michaël Hiroux, rejoignent le Pôle Education d’Editis. Benjamin Magnard, créateur d’entreprises innovantes et fondateur d’Educlever, part pour se consacrer à de nouvelles aventures entrepreneuriales.

Crédits : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)