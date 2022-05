Pilou et Papaloup, une histoire d'adoption pas comme les autres

Au fil de la série, la relation entre les deux personnages s’approfondit dans différentes situations du quotidien. La vie du duo improbable permet de traiter, à chaque titre, d’une émotion d’enfant (peur du noir, de l’abandon), mais aussi des étapes de sa vie (entrée à l’école…).

Imaginés par Alexandra Garibal et Marianne Vilcoq, elles expliquent comment sont nés la série et ses deux protagonistes hauts en couleur. Pour Alexandra, « c’est une histoire d’adoption, qui vient très probablement du vécu mélangé de l’enfant que j’ai été et de la mère que je suis à présent. »

Du côté de Marianne, l'illustratrice, on retrouve « le loup et le lapin, ces deux personnages emblématiques forts de la littérature jeunesse ». Ces derniers l’ont « toujours attirée dans leurs contrastes et antagonismes. »

Plus que de réécrire le Grand Méchant Loup, les deux auteures se sont appliquées à réviser la masculinité et l’image du papa poule à travers Papaloup. « Oui, bien sûr, le papa moderne ! » affirme Alexandra.

Un travail en duo donc pour ces deux amies et maintenant coauteure d’une série tout en douceur et en humanité. « Alexandra et moi portons un regard commun, une tendre attention et une curiosité au quotidien sur le monde de la petite enfance », ajoute Marianne. « Nous avons tricoté à quatre mains et nous sommes régalées […] Nous ne présentons un titre que lorsque nous l’avons lu, relu, testé et retesté encore ! » poursuit Alexandra.

Deux albums sont déjà à découvrir en librairie : Un lapin à croquer et Au dodo! Les deux suivants arriveront respectivement en septembre et octobre prochain.