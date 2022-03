Un loup pour président, ou la politique expliquée aux enfants

50 ans, le bel âge pour amorcer un tournant dans son existence et se recentrer sur l’essentiel : ses proches. Pour la rentrée, Les Arènes et L’Iconoclaste — près de 25 ans chacune — inaugurent une nouvelle aventure. Une collection, pilotée par Constance Beccaria, réunira les textes les plus emblématiques des deux maisons, comme une bibliothèque idéale en format poche. Son nom ? Proche. Et c'est tout proche...