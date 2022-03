L'adaptation en série du Talentueux M. Ripley de Patricia Highsmith se dévoile

Free League Publishing a publié la nouvelle édition de The One Ring, un RPG de table basé sur Le Seigneur des Anneaux, mais également d'autres œuvres écrites par JRR Tolkien. Il s'agit de la deuxième édition de The One Ring RPG, mais c'est la première publiée par Free League Publishing après avoir acquis la licence. Pour cette nouvelle édition du jeu de rôle sur table basé sur l'univers de Tolkien, le créateur de jeu suédois avait réussi à lever plus de 2 millions de dollars sur Kickstarter plus tôt cette année.