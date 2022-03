Le Hellfest a désormais sa collection de bandes dessinées : Hellmoute

Les liens entre le milieu de la bande dessinée et celui du métal se resserrent un peu plus avec la création d'une nouvelle collection, Hellmoute, au sein de la maison d'édition Rouquemoute. L'équipe du festival Hellfest, dont la prochaine édition est prévue du 17 au 26 juin prochain à Clisson, a travaillé avec celle de la maison d'édition pour proposer un récit et un ouvrage en phase avec l'univers de l'événement musical.

« C’est la première BD faite sur le Hellfest, avec le Hellfest. Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration et Rouquemoute a su s’entourer », assure Ben Barbaud, fondateur du Hellfest, festival qui fête ses 16 ans en 2022. Maël Nonet et Amal Azzi sont les éditeurs derrière cette collection.

Un premier album, intitulé Hellfest Metal Vortex, est en vente par l'intermédiaire d'un financement participatif, dans un premier temps, sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. Il est signé par Jorge Bernstein (scénariste à Fluide Glacial et Spirou), Fabrice Hodecent (scénariste, rédacteur en chef de Route64) et Pixel Vengeur (dessinateur à Fluide Glacial et Spirou), et prend bien sûr pour cadre le fameux festival...

Extrait de Hellfest Metal Vortex

Le résumé de l'éditeur pour Hellfest Metal Vortex :

Une étrange malédiction a frappé les terres tonitruantes de Clisson. Le Hellfest, lieu de pèlerinage des metalleux, s’est transformé en terrain de mini golf géant. Pour Mike, Barbara et Loud, l’autoproclamée Horde des Enfers, le metal doit revenir abreuver les vignes de Muscadet. D’autant plus que ces derniers n’y sont pas pour rien dans la disparition d’une icône du festival…

Comme le veut le principe du financement participatif, différentes contreparties sont proposées selon les investissements de chacun - et des éditions exclusives et luxueuses raviront les collectionneurs...

La collection a plusieurs partenaires, réunis autour du Hellfest et de Rouquemoute : les magazines Rock Hard, Society et DBD, mais aussi KissKissBankBank, la Sacem et la Fnac.

Le projet de financement se trouve à cette adresse.