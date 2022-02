L'éditeur de Picsou Magazine, prétendant à un rachat de la chaîne Gulli 

C'est au micro d'Europe 1, dans l'émission Culture Médias, que Christophe Ruet, directeur général du groupe de presse Unique Heritage Media, éditeur de Picsou Magazine, a expliqué, très brièvement, les raisons qui motivent ce projet de rachat.

La fusion prochaine des groupes TF1 et M6 conduit à une mise en vente de plusieurs chaînes, afin de respecter le principe de concurrence : Gulli, 6Ter, TFX et TF1 Séries Films sont ainsi mises en vente au plus offrant.

La chaîne Gulli, rachetée en 2019 par le groupe M6 à Lagardère, fait ainsi l'objet de convoitise : une dizaine d'offres auraient été transmises aux groupes TF1 et M6. Un chiffre malgré tout peu significatif pour les deux groupes télévisés : selon Challenges, la chaîne serait estimée entre 100 et 150 millions € à ce jour par les experts. « Gulli a sans doute perdu de la valeur, alors que la concurrence des plateformes s’est intensifiée », avance un professionnel du milieu.

Le groupe Mediawan et les éditeurs Reworld Media auraient également déposé une offre pour la chaîne jeunesse.

Gulli sera-t-elle donc renommée au nom de Picsou Magazine ? « Il fait sens que dans un groupe destiné à préserver ses contenus pour la jeunesse, il y ait une chaîne dédiée à la jeunesse », déclare Christophe Ruet, qui ne précise pas si le nom de la chaîne sera modifié.

Ce n'est pas la première fois que télévision et édition sont entremêlées : l'acquisition d'Editis, groupe de presse fédérant 50 maisons d'édition, par Vivendi, notamment propriétaire de Canal+, le pôle télévision et cinéma du groupe, était l'un des symptômes du rapprochement entre édition et télévision par de grands groupes, et de la concentration médiatique à l’œuvre.

Gulli, chaîne leader sur le segment jeunesse, serait ainsi un bénéfice redoutable pour l'éditeur de Picsou Magazine. Selon Le Figaro, le verdict définitif serait rendu « début avril ».

Crédits : Logo Gulli, capture d'écran / Picsou Magazine, n°540