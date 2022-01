Bibliothèques : les mesures sanitaires risquent “de rompre durablement un lien social

Assouplissement des mesures sanitaires, priorité aux bibliothèques et aux médiathèques

28 janvier 2022

Le Premier ministre a annoncé, le 20 janvier, un calendrier d’assouplissement des restrictions sanitaires, avec notamment la fin des jauges pour les lieux accueillant des publics au 2 février et, à partir du 16, l’autorisation des concerts debout. Des décisions évidemment bienvenues qu’il convient de saluer et qui permettront, nous le souhaitons ardemment, un retour massif du public dans les salles pour partager les émotions qu’apportent l’art et la culture.

En revanche, malgré les interventions récurrentes de la FNCC et la mobilisation de nombreuses municipalités, l’obligation de passe sanitaire pour la fréquentation des bibliothèques n’a pas été réexaminée et aucune perspective n’a ici été esquissée. Elles sont toujours assimilées à des lieux d’activités de loisirs, en contradiction avec leur mission fondamentale de service public autant social que culturel et démocratique.

Un exemple : alors que les écoles sont exemptées de passe, leurs partenaires naturels que sont les équipements de lecture publique y restent soumis. Il en va de même pour les librairies, qui pourtant travaillent au quotidien avec ces équipements publics.

Ce traitement qui frappe les bibliothèques mérite d’être revu au plus vite. De très nombreuses remontées des élu.e.s territoriaux témoignent d’une forte baisse de leur fréquentation, au risque de rompre durablement un lien social d’autant plus indispensable que les bibliothèques sont, par leur nombre et par leur présence partout sur le territoire, le premier équipement culturel et un outil majeur de socialisation.

Ce qu’a consacré une récente loi sur les bibliothèques publiques adoptée à l’unanimité par le Sénat et l’Assemblée nationale. Rappelons aussi que les bibliothèques et les médiathèques sont souvent des lieux dans lesquels sont installés des services publics d’accès au numérique, d’aide à la recherche d’emploi… essentiels pour un grand nombre de personnes.

La FNCC en appelle à une urgente prise de conscience. Dans le calendrier de l’assouplissement des mesures de freinage de la pandémie, la suspension du passe dans les bibliothèques doit être considérée comme une priorité démocratique.

Photographie : illustration, Mat Napo via Unsplash