Décès de Jean Claude Mézières, père de Valerian et Laureline

Le nom de Mézières est d’abord associé aux personnages de Valérian et Laureline dont il fut le co-créateur et qu’il dessina pendant plus de 50 ans aux côtés de son scénariste et ami de toujours, Pierre Christin. Il fut tout simplement un auteur et un acteur majeur de la bande dessinée, notamment par l’influence et le rôle de mentor qu’il exerça auprès de nombreux dessinateurs.

L’ouvrage L’Art de Mézières, paru en octobre 2021, sur lequel Jean-Claude Mézières s’était particulièrement investi, a permis de mettre en lumière son oeuvre d’une grande richesse.

« Sensible à l’environnement sans être militant, il aimait se reposer dans sa maison de l’Aveyron, en pleine nature…

Son exigence, son énergie, sa forte personnalité, sa bienveillance, sa simplicité, sa joie de vivre, sa curiosité, faisaient de lui un être précieux et profondément attachant », poursuit la maison.

La bande dessinée perd un géant : Jean-Claude Mézieres est mort la nuit dernière, à l’âge de 83 ans, annonce ⁦@EditionsDargaud⁩. Avec son scénariste Pierre Christin, il avait tout simplement codifié le space opera. Sans lui, George Lucas n’aurait jamais fait Star Wars #BD pic.twitter.com/ye49R36ud4 — Cédric Pietralunga (@CPietralunga) January 23, 2022

Valérian et la Cité des mille planètes, film écrit, produit et réalisé par Luc Besson sortit en 2017, adapté librement de l'univers de la BD Valérian et Laureline. Avec un budget de 190 millions €, ce fut un véritable flop.

« Le problème principal, c’est qu’avec la bande dessinée, vous posez les bases d’un personnage et d’un univers et on ne peut pas le trahir complètement, c’est compliqué. Avec un roman par exemple, chaque lecteur se fait son idée, c’est plus malléable. Je crois qu’on a tort de penser qu’un succès en BD fait forcément un bon film », avait indiqué Mézières, avec un certain sens de l’avenir.

« C'est avec émotion que nous revoyons aujourd'hui les images du documentaire L'histoire de la page 52 d'Avril Tembouret, un film en immersion dans l'atelier de Jean-Claude Mézières, tourné en 2013. Une leçon de dessin par un immense artiste », conclut Dargaud.

