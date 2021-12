Décès de Pierre Rabhi : “D’abord nous changer pour changer le monde

Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi défend un mode de société plus respectueux de l’homme et de la nature, indique son éditeur Actes Sud. Il soutient le développement de l’agroécologie à travers le monde et en particulier en Afrique pour contribuer à l’autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaires des populations. Il a créé de multiples associations telles que «Colibris» et «Terre et Humanisme», destinées à relier l’homme à la nature, et a fait de l’exemplarité un choix philosophique, pour amener de plus en plus de gens à s’interroger.

Son principal texte, Vers la sobriété heureuse, tranchait définitivement avec une vision de gourou nouvelle génération. « Seulement après que le dernier arbre aura été coupé, que la dernière rivière aura été empoisonnée, que le dernier poisson aura été capturé, alors seulement vous découvrirez que l'argent ne se mange pas », pouvait-on lire.

Il avait également cosigné un ouvrage avec Edgard Morin, le philosophe, paru en début d’année : Frères d’âme. Un dialogue mené par le journaliste Denis Lafay, où il déclarait, au terme d’une année parsemée de confinements : « Je ne sais pas si le hasard existe... Chacun poursuit son itinéraire, et puis, à un certain moment, ces itinéraires se croisent, sans préméditation. Les âmes recèlent un espace d’évolution qui leur est propre ; lorsqu’elles sont dans les mêmes attentes et sont appelées à s’entendre, forcément elles se rencontrent »

Dans un communiqué touchant, diffusé sur sa page Facebook, lui est rendu hommage :

C’est avec beaucoup d’émotion et une infinie tristesse que nous apprenons le décès de Pierre Rabhi ce 4 décembre 2021 à l’âge de 83 ans.

Paysan, pionnier de l’agroécologie, écrivain et conférencier, homme d’engagement, enfant du désert devenu philosophe, Pierre Rabhi a été nourri tout au long de sa vie par la beauté et l’harmonie de l’univers. Il aura inlassablement œuvré pour favoriser l’avènement d’un monde humaniste et respectueux de la nature.

Né à Kenadsa dans une oasis du désert algérien, il fut déchiré entre une origine musulmane et une éducation chrétienne, un cadre traditionnel et la modernité. Petit employé de banque, puis ouvrier, travailleur immigré confronté à l’absurdité de l’univers urbain et de la vie en entreprise, il voulut expérimenter une autre façon de vivre en lien avec la nature. Il parvint, en compagnie de sa femme Michèle et de leurs cinq enfants, à vivre des ressources d’une petite ferme en Ardèche — Montchamp — lieu cher à son cœur, réalisant ainsi son rêve de retour et de recours à la terre. C’est au contact de la nature qu’il forgera ses intimes convictions.

Du sol caillouteux de sa ferme, il fera une oasis de verdure, laissant à sa famille une terre fertile. Il cherchera à partager et à transmettre ses intuitions et son savoir agroécologique et lança en France, en Afrique sahélienne et au Maghreb, de nombreuses initiatives pour contribuer à l’autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaires des populations.

Pendant près de soixante ans, il a ainsi soutenu le développement de l’agroécologie à travers le monde, participant à la formation de milliers de paysans aux pratiques agricoles écologiques (centre de Gorom-Gorom au Burkina Faso, au Niger, au Togo, au Bénin, au Maroc, en Tunisie, en Palestine ou en Mauritanie) témoignant inlassablement de son parcours et répondant toujours avec humilité et bienveillance aux nombreuses sollicitations.

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et de plusieurs dizaines de préfaces, il rencontra une vaste audience avec son ouvrage Vers la Sobriété heureuse, où il prône la modération et le respect de la nature. Pour des centaines de milliers de personnes, ce livre a été le début d’un chemin et un véritable éveil.

Initiateur de plusieurs ONG, partageant les valeurs de la Charte pour la Terre et l’Humanisme qu’il avait posées, et avec lesquelles il gardera tout au long de sa vie un lien privilégié, toujours soucieux de leur devenir, il répétera sans se lasser que nous devons « d’abord nous changer pour changer le monde ».

Nous le remercions du fond du cœur pour tout ce qu’il nous a apporté : solidarité, fraternité et humanité. Sa manière d’appréhender le monde, de se préoccuper du destin des plus démunis et son amour de la Terre-mère resteront une grande leçon pour nous tous.

Nous tenons à témoigner de notre amitié et de notre affection à son épouse Michèle, à ses enfants et à leurs conjoints et compagnes, ainsi qu’à ses petits-enfants qu’il aimait profondément.

*Terre & Humanisme, Les Amis de Solan, Les Amanins, Fonds de Dotation Pierre Rabhi, Mouvement Colibris, terre & Humanisme Maroc, Coopérative Oasis.

Paix et amour...