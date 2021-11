Gaëtan Ruffault, nouveau Directeur des Ressources Humaines et RSE d'Hachette Livre

Dans ses fonctions, il aura la charge de définir et de coordonner la politique RSE d’Hachette Livre, en lien avec la direction RSE du groupe Lagardère, et avec l’ensemble des directions contributrices et des parties prenantes internes et externes. Il devient en outre DRH groupe et aura, en plus de ses fonctions actuelles de DRH France, un rôle d’impulsion et de coordination internationale de projets RH transverses, en lien avec les directeurs des ressources humaines des filiales internationales d’Hachette Livre.

Gaëtan Ruffault est diplômé de Sciences Po Paris. Après un début de carrière à l’Assistance Publique, il a rejoint le groupe Hachette Livre en 2008 à des fonctions RH. Il a été promu Directeur des Ressources Humaines de la branche Services et Opérations en 2011 puis Directeur adjoint de cette branche, en charge des Ressources Humaines, de la sécurité et de la RSE. Depuis 2019 Gaëtan Ruffault était Directeur des Ressources Humaines France et animait la politique environnementale d’Hachette Livre France. Gaëtan Ruffault est vice-président de la commission Environnement et Fabrication (CEF) du Syndicat National de L’Edition (SNE).

« Nous sommes heureux de confier à Gaëtan Ruffault le pilotage de la Direction RSE du groupe Hachette Livre. La RSE est au cœur de notre stratégie et ce poste nouvellement créé illustre notre détermination à agir en leader sur les enjeux correspondants et à imaginer des modèles de développement plus écologiques et inclusifs », déclare Pierre Leroy, Président Directeur Général d’Hachette Livre.

« L’expérience de Gaëtan Ruffault et sa fine connaissance des métiers de l’édition et de la distribution sont de véritables atouts pour accélérer l’intégration de ces enjeux au cœur de notre développement et renforcer notre impact positif », ajoute-t-il.

De son côté, Fabrice Bakhouche, Directeur Général Délégué d’Hachette Livre explique : « Le rôle des directions des ressources humaines du groupe Hachette Livre en France et à l’international a été essentiel pour faciliter l’adaptation de l’organisation dans le contexte sanitaire et économique au cours de ces deux dernières années. Cette crise a également révélé de nouvelles opportunités de mettre en avant de nouveaux modèles collaboratifs, de faire émerger l’intelligence collective et d’innover, sur chacun de nos marchés. Avec la nomination de Gaëtan Ruffault au poste de DRH Groupe, l’ambition d’Hachette Livre est de poursuivre cette dynamique d’innovation, en ayant un rôle d’impulsion et de coordination de projets RH transverses ».

Crédits : Hachette