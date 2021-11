L'Italie, pays des jeunes lecteurs

77 % contre une moyenne nationale de 56 % : voici le pourcentage des lecteurs parmi la population italienne qui a moins de 14 ans. Les données seront présentées lors d’une réunion prévue le 4 décembre à 15h30 qui s’intitule La lettura nella prima infanzia (La lecture dans la petite enfance). Elle est organisée par l’Associazione Italiana Editori (AIE) et le Centro per il libro e la lettura (CEPELL).

Comme le rappelle le communiqué de presse de l’AIE, « l’enquête explore également la consommation et les habitudes culturelles qui n’ont pas été étudiées jusqu’à présent, comme l’utilisation des supports éditoriaux dans la tranche d’âge 0-3 ans ».

L’attention aux jeunes lecteurs

Le calendrier des rencontres professionnelles de la Foire cette année accordera en effet une attention particulière à la lecture chez les jeunes : il y aura deux rencontres sur la bande dessinée, une sur l’hybridation avec le cinéma et les croisements avec les séries télévisées, et une dernière sur le phénomène des booktokers.

La rencontre sur les lecteurs de bandes dessinées en Italie, prévue le dimanche 5 décembre à 11h, sera également diffusée en streaming sur la chaîne Facebook de Più libri più liberi.

À cette occasion sera présentée la première recherche sur le public des fumetti par l’Observatoire AIE de la lecture et de la consommation culturelle, réalisée en coopération avec le Centre pour le livre et la lecture (CEPELL).

Cette réunion est organisée par la Commission BD et Roman Graphique de l’AIE en collaboration avec ALDUS UP, Eudicom (les deux programmes sont financés par la Commission européenne à travers le programme Creative Europe, auquel AIE participe activement) et Lucca Comics & Games.

Focus sur bande dessinée et TikTok

Il y aura également une réunion sur les métiers de la bande dessinée qui vise à mettre en lumière les différents acteurs impliqués dans la création et la publication d’une bande dessinée.

La rencontre Libri, film e serie tv : un « amore » in crescita ? (Livres, films et séries télévisées : un « amour » grandissant ?) explore la relation entre les éditeurs et les producteurs de films.

Enfin, la rencontre intitulée Dai bookblogger ai booktoker. Come cambia il racconto dei libri sui social (Des bookblogueurs aux booktokers : comment évolue la narration des livres sur les réseaux sociaux) se concentrera sur la relation entre les livres et les réseaux sociaux et, en particulier, sur le phénomène des Booktoker.

crédit photo : Salon du livre de Turin 2020 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0