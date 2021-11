En Australie, les auteurs veulent le fruit des prêts numériques

La période pandémique a eu, depuis ses débuts, et un peu partout dans le monde, des répercussions notables sur notre manière de lire. Beaucoup ont ainsi privilégié la lecture au format numérique, la fermeture des librairies et des bibliothèques coupant l’accès aux livres imprimés. Aux États-Unis, les ventes de livres numériques ont d'ailleurs connu un bon de 31 % d’augmentation en avril 2020 par rapport à celles du mois de mars de la même année.

Le premier ministre australien, Gough Whitlam, en fonction de 1972 à 1975, est à l’origine du droit de prêt australien. Celui-ci permet de compenser les prêts de livres en bibliothèque, en reversant une certaine somme aux auteurs. Ce programme a notamment été revisité par le gouvernement, sous la direction du Premier ministre John Howard, en fonction de 1996 à 2007.

Chaque année, le régime de droits de prêt répartit donc environ 22 millions de dollars australiens (soit environ 14 millions €) entre plus de 17.000 bénéficiaires. Pour base : le nombre de livres présents sur les étagères des bibliothèques. L’idée ici est de « compenser » les auteurs pour ces ventes « perdues », puisque librement accessibles par les utilisateurs des bibliothèques.

« Cela vous fait gagner du temps d'écriture, et je pense que c'est une chose vraiment précieuse », a déclaré Nick Earls, auteur, comme le rapporte The Sydney Morning Herald. Il semble évident que certains vendeurs de best-sellers n'ont pas forcément besoin de cette aide, mais elle permet aux auteurs de livres, notamment ceux qui vivent de l'écriture, de dégager du temps pour cette dernière. Or, Earls affirme que « [les droits de prêt] peuvent y contribuer de manière significative. »

De la même manière, l’auteur de La Voleuse de livres (Pocket, traduction de Marie-France Girod), Markus Zusak, a témoigné des bénéfices de ce droit de prêt. « Ce que j'aime dans ce programme, c'est qu'il vous donne juste un peu plus de temps et d'espace pour faire ce que vous aimez, ce qui aide – cela m'a aidé à suivre mes ambitions en tant qu'écrivain un peu plus longtemps. »

L’angle mort des livres numériques

Bien que précieux, les droits de prêt ne prennent toujours pas en compte les ebooks et les livres audio — pourtant, les usagers australiens en profitent bel et bien. L’impact du confinement a d'ailleurs rendu la question plus urgente. D’après des données de Civica, certains établissements ont connu une augmentation de l’emprunt des ebooks de 80 %.

« Depuis que les bibliothèques ont été contraintes de fermer en raison de la pandémie, les modes de lecture et d'emprunt ont changé et nous avons constaté une augmentation considérable du nombre de ressources numériques, y compris des livres audio et des ebooks empruntés par les citoyens de tous les groupes d'âge », a déclaré Sue McKerracher, directrice générale de la Australian Library and Information Association (ALIA).

« Si cela ne reste applicable qu'au monde de l'imprimé et que les bibliothèques réduisent de plus en plus leur collection d'imprimés, alors avec le temps, nous craignons que les paiements aillent à de moins en moins d'auteurs australiens », a affirmé Oliva Lanchester, PDG de la Australian Society of Authors. « Nous voulons que ce soit un programme général qui prennent vraiment en compte tous ceux dont les livres sont lus dans les bibliothèques. »

Et d'ajouter : « C'est la principale façon dont le gouvernement fédéral investit dans nos auteurs, nous devons donc le pérenniser et nous assurer qu'il s'adapte à la réalité des fonds des bibliothèques. »

Rappelons qu'en Australie comme dans d'autres pays, notamment les États-Unis, la France ou l'Allemagne, les prêts de livres numériques en bibliothèque s'effectuent après un achat de licences auprès des éditeurs : ces derniers fixent les prix, mais aussi les conditions, et déterminent les montants reversés aux auteurs... Le droit de prêt, en revanche, s'organise sous la houlette de l'État...

