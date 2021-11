Alphonse Allais mérite-t-il de figurer dans la Pleiade ? Très probablement...

Le courrier adressé à Hugues Pradier, directeur éditorial de la collection, en aura fait sourire plus d’un — à commencer par l’intéressé. Étienne Mourlon, ancien représentant des éditions Gallimard pour le Benelux et le Maghreb, l’a ainsi posée avec une franche honnêteté. Fondateur de l’association La maison du rire et de l’humour, qui peut légitimement se revendiquer d’Allais (les bleus…), il adressait cet email festif.

« Quand l’auguste et honorable maison d’édition pour laquelle j’ai eu l’honneur et le grand plaisir de travailler dans les années 80/90 accueillera-t-elle enfin en sa prestigieuse collection de “La Pléiade”, panthéon de la littérature universelle, le grand Alphonse Allais et son œuvre, anthume et posthume, vache à lait des humoristes, qui y trouveraient sa place bien légitime ? »

Après tout, ces derniers temps, Nabokov publiait, posthumément, un troisième tome dans la collection si prisée, de même que la romancière britannique George ELiot ou encore George Orwell.

Mais Allais, non ? Allez, si !

L’inventeur du café soluble lyophilisé « n’y mérite-t-il pas amplement d’y figurer nous sommes nombreux, amateurs de bel et bon humour, gélastes convaincus et distingués, à le penser et à le souhaiter de tout cœur » ? Et Étienne Mourlon d’ouvertement formuler la demande, « au nom de l’Humour de France et de son prestigieux patrimoine et pour l’un de ses plus grands serviteurs ».

Et d’ajouter : « Là où Alphonse Allais, nous irons, et tout comme notre grand Maître ès-humour le disait : “Nous ne plaisantons jamais avec l’humour !”. »

L’apostrophe, l’invite et la suggestion auraient pu demeurer lettre morte, mais Hugues Pradier s’est fendu d’une réponse, qui laisse songeur, autant que rêveur. « En ce qui concerne la publication de l’œuvre d’Alphonse Allais dans la Pléiade, nous suivons pour l’heure le conseil du principal intéressé qui, comme vous le savez, recommandait de ne pas remettre à demain ce que l’on peut faire après-demain. »

À bon entendeur…