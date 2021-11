Le nouveau roman signé Michel Houellebecq pour janvier 2022

Intervenant au Salon du Livre de Turin, où il a été récompensé par le prix international Mondello, l’auteur avait affirmé : « Je suis fatigué, car je viens de finir un livre. De plus, le personnage principal féminin me manque... » Accompagné de l’écrivain Marco Missiroli, Michel Houellebecq avait parlé érotisme, écriture, et politique – s’exprimant notamment sur les résultats de la prochaine élection présidentielle en France.

Le fameux livre en question, donc, a obtenu une date approximative de parution. Ainsi qu’un nombre de pages : 736. Or, pour l’instant, aucun titre n’a été dévoilé, pas plus que le sujet ou encore sa couverture. Tout au mieux Bruno Le Maire, cité par l'AFP, rapportait : « Je ne veux pas faire de grandes révélations. Mais je pense que le prochain ouvrage de Michel Houellebecq reviendra sur cette thèse et défendra l’industrie. »

Une manne pour le minisrtre de l'Économie, assurément. « J’ai eu l’occasion d’en parler avec lui et je pense que c’est un signe. C’est un signe important parce que Michel Houellebecq est probablement celui qui saisit le mieux les courants profonds qui animent la société française », ajoutait-il.

Plus délicat, en ce cas, puisque depuis Turin, Houellebecq lançait cette prophétie terrible : « De toute façon, Macron va gagner. »

Côté Flammarion, on joue la montre : « Ce nouveau roman sortira dans une édition reliée, à la couverture cartonnée, avec une tranchefile et un signet de couleur. » La maison d’édition a toutefois fait part de la réédition, pour le 10 novembre, de trois romans de l’écrivain : Extension du domaine de la lutte (1994), Les Particules élémentaires (1998) et Plateforme (2001).

Reste à savoir si, pour cette sortie, Houellebecq connaîtra encore les affres du piratage : en décembre 2014, quelques semaines avant la sortie de Soumission, une version totalement contrefaite surgissait sur les réseaux...

Crédits photo : Fronteiras do Pensamento, CC BY-SA 2.0