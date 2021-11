Emmanuel Guibert parle de bande dessinée au Collège de France

L’actualité récente a montré que les éditeurs de presse s’intéressent de plus en plus aux débouchés que représente l’édition de livres et réciproquement : Vivendi déjà propriétaire d’Editis reprend Prisma Média ; Les Échos acquièrent les éditions Mazenod pour compléter l’offre de Connaissance des Arts. Dans ce contexte, le salon La Presse au futur propose une rencontre spécifique : Diversification : éditeurs de presse… devenez éditeurs de livres.