47 Super héros antiques : redécouvrir les légendes grecques 

Les mythes grecs sont des classiques intemporels, dont les scènes et les personnages nous captivent depuis l’Antiquité. Sans doute parce que les dieux et les héros de ces légendes incarnent les traits et vérités humaines universelles, sans les départir de leur complexité – le courage de Persée, la cupidité de Midas, l’ambition d’Icare, la vengeance de Médée ou l’hubris de Niobé.

Ils constituent la trame de drames et de contes immortels, aussi profonds que divertissants, qui forment encore aujourd’hui le socle de notre culture et de notre littérature, toujours pertinents et fascinants pour leurs lecteurs, qu’ils soient jeunes ou vieux.

Fortunino Matania, Hélène de Troie observe depuis les murs de Troie le combat entre Ménélas et Pâris. © Look and Learn / Bridgeman Images

Cette édition contient 47 histoires tirées des épisodes les plus célèbres de la mythologie grecque, de Prométhée aux Argonautes, de Thésée à l’Odyssée d’Homère. Les textes sont extraits du recueil allemand de référence Sagen des klassischen Altertums (Légendes de l’Antiquité classique) de Gustav Schwab (1792–1850).

Ils sont accompagnés des illustrations saisissantes de 29 artistes, parmi lesquels de remarquables représentants de l’âge d’or de l’illustration littéraire et du mouvement Arts and Crafts, notamment Walter Crane (1845–1915), Arthur Rackham (1867–1939), William Russell Flint (1880–1969) et Virginia Frances Sterrett (1900–1930).

Ces illustrations sont complétées par des vignettes qui replacent chaque histoire dans son contexte et un arbre généalogique des divinités grecques par Clifford Harper, commandés spécialement pour cet ouvrage. Il contient aussi une introduction historique du Dr Michael Siebler, des biographies de tous les artistes contributeurs et un riche glossaire des plus célèbres protagonistes de la mythologie grecque.

Ses héros, ses tragédies, et sa dramaturgie pure font miroiter chaque récit de cette édition magnifiquement illustrée et redonnent vie à leurs personnages, divins et mortels.