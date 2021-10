Dilaceratio corporis, une collection pour mieux vivre la mort

La collection Dilaceratio Corporis aborde des sujets variés, de natures différentes (témoignages, essais, biographies...) mais tous centrés sur le thème de la mort. L’objectif de la collection est d’assurer avec une fiabilité historique et factuelle incontestable, en restant accessible aux lecteurs la diffusion de connaissances et de pensées relatives au funéraire.

Chercheurs, historiens, médecins, thanatopracteurs et spécialistes apportent leur pierre à l’édifice de cette collection qui s’annonce comme une référence en la matière du fait déjà de son caractère inédit.

À découvrir notamment, le récit de Michel Guénanten, thanatopracteur reconnu, Une vie avec la mort :

Michel Guénanten, décédé en 2019, peu après la parution de son livre, fut thanatopracteur pendant 30 ans. Il a effectué des milliers de soins partout dans le monde. Il porte en lui ses morts, ses regrets et ses espoirs. De 2009 à 2011, il effectue les soins de thanatopraxie et de thanatoplastie sur plus de 80 soldats français morts au combat en Afganistan à la demande du ministère de la Défense. En 2006, la Ville de Paris lui décerne la médaille de grand vermeil de la cité.

« Je me rendis alors compte qu'un cadavre était juste une enveloppe pâle et inerte. Lorsque je récitais toutes les prières afin de l'accompagner pour son dernier voyage, je ne savais pas encore que ce premier mort inaugurait une très longue série. »

Avec ce livre, Michel Guénanten accepte de nous livrer avec humour, colère parfois, tendresse et soin toujours, de sa vie avec les morts, avec la mort. Il nous transmet dans cette courte biographie un peu décalée sa vie hors norme de soignant particulier. Guidé par un spécialiste rigoureux et bienveillant, nous sommes face à notre méconnaissance d’une pratique pourtant habituelle dans le milieu du funéraire mais tout à fait occultée du public.

Responsable d’édition — Diplômée responsable de pompes funèbres, Laurence Loutre-Barbier crée Noir Clair, une capsule funéraire participative à Lyon pour l’organisation de funérailles. Elle anime des Rendez- vous mortels avec des professionnels du métier et des artistes pour inciter les participants à parler de leur propre disparition.

Directeur de collection — Spécialisé dans l’histoire de la préservation des corps et dans l’étude des momifications, passionné par les rites funéraires, Nicolas Delestre se forme en thanatopraxie au sein de l’école de Lyon. Il enseigne les techniques et l’histoire de la restauration corporelle à la Faculté de médecine de Lyon et à l’AFITT à Angers. C’est un collectionneur et un bibliophile averti dans les domaines de la médecine légale, de l’embaumement et de l’anthropologie criminelle.

