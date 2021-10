La collection Que sais-je ? en vidéos : du savoir sur les réseaux

Réalisés à partir des nouveaux langages, de memes, de tutos YouTube et d’images vintage des années 70- 80, les épisodes de 128 secondes se donnent pour objectif d’offrir un maximum d’intelligence en un minimum de temps et un savoir sérieux qui ne se prend pas au sérieux.

Cinq épisodes de la première saison de la série 128 secondes par Que sais-je ? seront rendus disponibles chaque semaine sur YouTube et diffusés via les réseaux sociaux à partir du 18 octobre. L'épisode est inspiré d’un titre de la collection et en respecte les codes : un savoir certifié, en adaptant le format, le style et le ton à destination de nouveaux publics confrontés à la profusion numérique d’informations de qualité incertaine.

Humensis, le groupe d’appartenance de Que sais-je ? depuis 2016, déploie ainsi son métier d’éditeur vers la production audiovisuelle et s’est associé pour ce projet avec Ciao Bella, réalisateur de documentaires, afin de créer 128 secondes. En somme, une solution idéale de brand content pour occuper l'espace sur les réseaux sociaux, et favoriser les partages entre utilisateurs.

Le groupe d’édition Humensis, spécialiste de la connaissance et du savoir certifié, accentue à cette occasion son investissement vers la déclinaison audiovisuelle numérique de sa mission, portée par plusieurs de ses maisons et marques reconnues.

Voici un premier épisode sur les Légendes urbaines.

Chaque année, le catalogue de Que sais-je ? s’enrichit d’une trentaine de nouveautés et d’une centaine de rééditions mises à jour pour suivre les évolutions des connaissances. Comptant près de 1000 références et traduit en 45 langues, il se divise en 10 grandes disciplines, qui couvrent tous les champs du savoir : droit- politique, économie, histoire-géographie, art, lettres, philosophie, psychologie, religions, sciences et société.

crédit photo : Júnior Ferreira/ Unsplash