L'ancienne maison d'édition de Joël Dicker fermera fin 2021 

Depuis janvier 2018 et le décès du fondateur, la maison avait une activité réduite à trois fois rien : plus un mot sur les réseaux, et le coup de grâce quand, en 2021, Joël Dicker annonça son intention de créer sa propre maison. En mars dernier, la nouvelle avait fait l’effet d’une bombe — d’autant que le romancier le plus lu de 2020 indiquait qu’il reprenait ses droits sur les précédents ouvrages. Les éditions de Fallois perdraient définitivement l’exploitation des œuvres en décembre 2021.

Joël Dicker, ce sont plus de 5,2 millions d’exemplaires depuis La Vérité sur l’affaire Harry Quebert (poche et grand format, données Edistat). Logiquement, la maison De Fallois préférait mettre un terme à son existence. Ainsi, les actionnaires réunis ont décidé de cesser l’activité à compter du 31 décembre 2021. Date à laquelle Joël Dicker doit reprendre ses droits sur ses livres.

Dans un communiqué transmis à l’AFP, la maison indique que « tel était le vœu du fondateur de la maison, Bernard de Fallois (1926-2018), qui avait été auparavant directeur général du Groupe Livre Hachette puis directeur général du groupe des Presses de la Cité ».

Depuis, Dicker a annoncé la création de Rosie & Wolfe, sa propre structure éditoriale, dont la diffusion-distribution est assurée par Interforum (filiale du groupe Editis). Elle commencera ses activités le 1er janvier prochain.

De son côté, la maison De Fallois souligne avoir « inscrit plus de 800 titres à leur catalogue, caractérisé par un large éclectisme : Raymond Aron y côtoie notamment Marcel Pagnol, Robert Merle, Jacqueline de Romilly, Emmanuel Berl, Fernand Braudel, Marc Fumaroli, Alain Peyrefitte, Simone Bertière. Elles firent également connaître en France les romans de Rose Tremain et de Kate Atkinson, et révélèrent au monde entier ceux de Joël Dicker. »

Une incertitude plane sur le devenir des autres auteurs et de leurs ouvrages. Difficile de croire qu’ils seront tous accueillis par l’entreprise Rosie & Wolfe.

crédit photo : DR