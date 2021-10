États-Unis : des bibliothécaires au tribunal pour des livres “obscènes” ?

Des bibliothécaires du Wyoming, aux États-Unis, attendent avec un peu d'anxiété la décision du procureur local. Celui-ci a enregistré une plainte déposée par Hugh et Susan Bennett le 29 septembre dernier, à l'encontre de la bibliothèque de la ville de Gillette.

Le couple Bennett juge en effet que l'établissement enfreint une loi fédérale qui interdit les relations sexuelles aux mineurs de moins de 16 ans, en proposant plusieurs ouvrages sur le sexe, adressés aux adolescents, au sein de ses collections.

5 titres en particulier sont visés : This Book is Gay [Ce livre est gay] de Juno Dawson, How Do You Make a Baby [Comment fait-on un bébé] d'Anna Fiske, Doing It [Le faire] de Hannah Witton, Sex is a Funny Word [Sexe est un mot rigolo] de Corey Silverberg et Dating and Sex : A Guide for the 21st Century Teen Boy [Rendez-vous et sexualité : un guide pour l'adolescent du XXIe siècle] d'Andrew P. Smiler.

Susan Sisti, pasteure locale, s'est associée à la plainte, et se charge d'en faire la promotion dans la presse du coin : elle-même a été bien sûr choquée d'apprendre que ces ouvrages se trouvaient à portée des jeunes usagers. « Il est vraiment très simple de se rendre à la bibliothèque, de se promener un peu et de tomber sur ces livres dégoûtants, qui ne devraient même pas se trouver dans une bibliothèque publique », souligne-t-elle.

Procureur fébrile

L'histoire aurait pu s'en arrêter là, avec des parents conservateurs choqués que l'on puisse préférer l'information et la pédagogie à l'interdiction stricte et hypocrite. Terri Lesley, directrice du réseau des bibliothèques du comté, indique que les titres visés par la plainte font partie d'une liste de 18 ouvrages particulièrement critiqués par certains usagers : les établissements auraient reçu 35 plaintes à leur propos.

D'après elle, les ouvrages sont étudiés par le conseil d'administration des établissements, mais aucun retrait n'a été décidé pour l'instant. « Nous essayons de régler ces cas en bonne intelligence, en usant des moyens prévus par notre mode de fonctionnement », explique-t-elle à l'Associated Press.

Pour le moment, le procureur ne semble pas avoir donné de suite favorable à la plainte. Mais, interrogé, il ne cache pas ses opinions personnelles : « En tant que parent, je trouve ces ouvrages inappropriés et déplacés. Mais en tant qu'homme de loi, je dois faire avec la Constitution, et ce genre de cas est très subtil », explique-t-il.

S'il décide de traiter la plainte, la liberté d'expression sera sans doute de la partie...

Wyoming Equality, un groupe de défense des droits LGBTQ, fait campagne pour que la plainte soit écartée, considérant qu'il appartient à chaque famille de déterminer si les enfants peuvent ou non accéder aux ouvrages incriminés.

L'organisation PEN America a adopté le même discours, dans un communiqué : « [Cette procédure] représenterait une ingérence jamais vue du gouvernement dans les choix personnels des citoyens, concernant leurs lectures, et dans les droits des parents de choisir les livres appropriés pour leurs enfants. Et serait, au passage, une punition choquante de l'État contre ceux qui mettent la connaissance et la littérature à disposition du public. »

