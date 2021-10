Passeurs de monde : échanges autour des enjeux contemporains de la traduction

Soutenue par la SOFIA (Société française des intérêts des auteurs de l’écrit) et en partenariat avec l'Aprotrad, association professionnelle des métiers de la traduction, cette journée rassemblera traductrices et traducteurs, professionnels du livre, du monde éducatif et associatif de la région, pour échanger sur les enjeux contemporains de la traduction et à la place grandissante des traducteurs dans la médiation du livre et de la littérature étrangère vers des publics divers.

Elle permettra un temps d’échange professionnel et d’information pour les traducteurs, en faisant état des mutations qui touchent leurs pratiques et leurs statuts, mais sera aussi l’occasion de faire mieux connaître les différents métiers de la traduction auprès des professionnels du monde du livre, de la médiation, d’étudiants en langue et de lecteurs. Les objectifs de cette journée : défense et promotion du droit d’auteur des traducteurs, soutien à la création littéraire contemporaine et à sa diffusion sur tout le territoire, auprès du plus grand nombre.

Le programme s’organise ainsi en deux parties et se déploiera principalement à travers des tables rondes et interventions : une matinée sur les enjeux professionnels, dédiée aux questions spécifiques des statuts des traducteurs, des contrats, le rôle des collectifs et de la formation – à destination des traducteurs, des étudiants et des professionnels du livre ; et une après-midi « coup de projecteur » sur une diversité de traducteurs, de langues et de genres, valorisant le rôle de la traduction et des traducteurs dans la bibliodiversité, et dans la médiation du livre auprès de publics variés.

Cette session de l’après-midi s’adresse aux professionnels du livre, aux médiateurs, libraires, éditeurs, bibliothécaires, associations, enseignants ; mais aussi au grand public curieux d’entendre ces voix de traducteurs sur des œuvres qu’ils ont côtoyées en profondeur et quotidiennement, nous faisant entendre un autre regard sur la littérature du monde entier.

Cette démarche répond aux missions d’accompagnement des auteurs de la région, de mise en réseau dans une dynamique interrégionale et nationale.

Cet événement constitue également un temps « hors-les-murs » du festival D’un pays l’autre organisé dans les Hauts de France par les éditions La Contre Allée – qui furent accueillies en résidence d’éditeur avec Ciclic Centre-Val de Loire en 2020. Il s’inscrit par ailleurs dans l’action de Ciclic dans le champ de l’éducation artistique et culturelle, et mobilise des enseignants de l’Académie Orléans-Tours, participant au dispositif Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui qui s’ouvre depuis peu à la littérature étrangère contemporaine.

Plus d'informations à cette adresse.

Photographie : Frédéric BISSON, CC BY 2.0