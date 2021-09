GAFAM : une histoire américaine

Dans le Comté de Down, en Irlande du Nord, une jeune étudiante a publié son troisième livre, The Wonders of Life List, plus tôt ce mois-ci. Et ce, en tant qu’éditrice indépendante. Tout juste âgée de 23 ans, Gabrielle McMaster, qui avait signé par le passé avec Zenith Publishing, a décidé de prendre les choses en main, dans l’optique de s’assurer une connexion plus directe avec son lectorat.