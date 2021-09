La Bretagne, terre de livres

Ces données sont issues pour l’essentiel des chiffres collectés par Livre et lecture en Bretagne sur la base de critères nationaux, et résultent d’un travail conjoint avec la DRAC et la Région Bretagne.

Dans les grandes lignes, on dénombre 675 autrices et auteurs sur le territoire, avec une majorité d’hommes — 442 — tous publiés à compte d’éditeur. 49 % d’entre eux proposent des actions de médiation, et la région Finistère est celle qui en compte le plus : 214. Ils sont d’ailleurs majoritairement écrivains, puis dessinateurs, 178 et photographes, 57. Deux minorités se révèlent : scénaristes, 23 et traducteurs, 19.

Côté genres, ils publient avant tout de la littérature, de la jeunesse et BD/Manga.

Le territoire accueille également 80 manifestations — 26 pour le Finistère et 20 pour l’Ille-et-Vilaine. Une grande majorité de ces événements s’est créée voilà moins de cinq ans, quand seuls 7 ont plus de trente années d’existence.

Les librairies indépendantes recensées sont au nombre de 161 — cette fois avec une majorité en Ille-et-Vilaine. Et le dynamisme local se conforte : sept établissements s’étaient ouverts en 2020, le même nombre qu’en 2019 – aucune cessation en revanche ces deux années. Les commerces sont d’ailleurs principalement installés dans des communes de moins de 100.000 habitants — 70 d’entre elles — contre 46 officiant dans des communes de moins de 50.000 habitants.

À leurs côtés, 101 maisons d’édition, dont 58 qui ont plus de 10 ans d’existence. Et 64, surtout, qui disposent d’accords de diffusion-distribution pour leurs ouvrages.

L'ensemble de l'étude peut être consultée et/ou téléchargée ci-dessous :

crédit photo : Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0