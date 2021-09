Accessibilité : “Pour que tous les enfants puissent accéder facilement à la lecture

Récemment, le programme a modulé son site, qui comprend l’ensemble des ressources nécessaires pour tout savoir sur l’« Édition Jeunesse Accessible ». Mais aussi permettre aux médiathèques et aux librairies de mettre en place des espaces dédiés.

L’EJA est une offre de livres comprenant différentes adaptations destinées aux enfants de 3 à 12 ans qui présentent des difficultés de lecture et/ou un handicap : livres en pictogrammes, faciles à lire et à comprendre, en langage parlé, complété, en braille, etc. Même si cette offre est riche et variée, elle est encore peu connue des acteurs du livre et de la lecture, et reste difficile d’accès pour les familles.

MANIFESTE: Littérature jeunesse : des oeuvres à “prendre au sérieux”

Le programme Édition Jeunesse Accessible est donc né d’une promesse : ses fondateurs s’engagent à faire en sorte qu’aucune famille n’ait plus de 30 kilomètres à faire pour trouver des livres accessibles en médiathèque, en librairie ou en grande surface.

Développé par Signes de sens et ses partenaires, le programme EJA a pour ambition de diffuser les livres accessibles dans toutes les bibliothèques et librairies de France pour donner accès à la lecture aux 10 % d’enfants qui ont besoin d’adaptations spécifiques, parce qu’ils sont sourds, aveugles, DYS, déficients intellectuels, ou autistes.

Cette mission s’inscrit dans l’Objectif de Développement Durable 4 (ODD4.6) de l’ONU, selon lequel il faut, « d’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ».

Simon Houriez, fondateur de Signes de sens indique : « Ce qui compte, ce sont les familles et leurs enfants : pour répondre à leurs besoins, il est nécessaire de mettre à disposition des professionnels et citoyens engagés l’ensemble des ressources nécessaires. C’est l’esprit même du site web que nous avons créé. »

Pour atteindre son objectif, le programme EJA a créé une formation dédiée et un kit d’installation du dispositif pour à la fois créer son espace, mettre en place des animations dédiées et animer la communauté des usagers. Aujourd’hui, 30 médiathèques sont équipées dans le Jura et en Hauts de France, dont la médiathèque de Cuise-la-Motte, dans l’Oise, qui a fait l’objet d’un reportage de France 3 en 2019. Le programme est aujourd’hui en train de se développer à l’échelle nationale.

Crédit photo : Édition Jeunesse Accessible