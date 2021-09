Les meilleures adaptations de films romantiques tirées de livres

Les adaptations cinématographiques plébiscitées par la société actuelle

Depuis de nombreuses années, plusieurs livres ont été adaptés au grand écran avec plus ou moins de succès. Le fait que les œuvres littéraires soient de plus en plus transformées en films tient aux attentes de la société actuelle. En effet, un produit cinématographique attire plus l’attention du public. Il est plus facile de séduire par 90 minutes de sons et d’images percutantes que par 400 pages nécessitant un certain travail d’imagination.

Si le cinéma attire plus le public, il est erroné de dire que les adaptations cinématographiques ont obtenu leur succès toutes seules. En effet, il existe un lien évident entre l’œuvre littéraire d’origine et la réalisation cinématographique. Les livres et les films s’appuient les uns sur les autres. Sans l’histoire de base tirée d’un ouvrage, le film n’aurait pas de substance. En retour, grâce à la production cinématographique, les livres prennent vie et perdurent de longues années dans la mémoire du public.

Les adaptations romantiques sont très appréciées

Au fil des années, nombreux sont les lecteurs qui ont apprécié les livres dépeignant de poignantes histoires d’amour. Des œuvres romantiques ont fortement marqué de nombreuses générations. Au point que leur adaptation au cinéma est souvent bien accueillie. D’ailleurs, le site Betway casino en ligne a réalisé un dossier sur le sujet. Il met en avant les critères assurant le succès d’une adaptation cinématographique d’un livre.

La réussite vient en grande partie d’une bonne préparation. La sélection des acteurs, des décors et des costumes est importante. Pour séduire les personnes ayant déjà lu l’œuvre originale, il est impératif de faire les meilleurs choix.

Le jeu des acteurs est également important. Reproduire la colère, l’amour ou la peine dans le roman est ce qui séduit les téléspectateurs. En voyant le périple des protagonistes, ils ont l’impression d’être immergés dans l’œuvre. C’est d’ailleurs la raison fondamentale pour laquelle les adaptations romantiques sont si appréciées.

Quelques adaptations romantiques tirées de livres à ne surtout pas manquer

Pour une soirée de détente placée sous le signe de l’amour, voici quelques titres de films à connaître absolument. « Brooklyn », tiré d’un livre sorti en 2009, est un film qui vaut largement le détour. Les réalisateurs ont su retranscrire les émotions décrites dans le livre.

« Nos étoiles contraires » tiré du livre du même nom est également un film à regarder absolument. Les émotions véhiculées, la force de l’amour entre les protagonistes et la fin du film ont de quoi tirer des larmes à coup sûr. La meilleure adaptation cinématographique reste tout de même « Orgueil et préjugés ». Ce classique de Jane Austen mérite d’être vu et revu.

Si beaucoup sont des adaptations d’auteurs américains ou britanniques, les Français ne sont pas en reste. En effet, « Un long dimanche de fiançailles » fait partie des références en termes de films romantiques. Dans les plus récents, comment ne pas citer « Ensemble c’est tout », adapté de l’œuvre éponyme d’Anna Gavalda ? Les fans d’Audrey Tautou pourront même continuer avec « La délicatesse ».

Nicholas Sparks, l’auteur dont les livres sont les plus souvent adaptés au cinéma

Il existe une multitude de livres romantiques qui ont eu la chance d’avoir une adaptation sur le grand écran. Cependant, les œuvres de Nicholas Sparks sont les plus plébiscitées. Depuis plus de 10 ans, cet auteur est une référence dans le monde cinématographique. Plusieurs de ses œuvres sont sorties en salle et chaque production a connu un retour très positif auprès du public.

Le secret de la réussite de Sparks est simple. Il est très explicite concernant les sentiments entre les protagonistes. Il sait équilibrer les situations en ne misant pas sur les happy endings trop attendus dans ce type d’œuvre. De nombreux films démontrent son génie et celui des producteurs. Qui n’a pas fondu en larmes devant « N’oublie jamais » (« Les pages de notre amour ») avec sa prenante histoire sur l’amour et l’Alzheimer ? On se rappelle également « La dernière chanson » (« The last song ») où l’héroïne subit une lourde perte à la fin du film. Autant d’adaptations au cinéma qui lui ont valu un grand succès.