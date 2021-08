The Wonder : l’adaptation du roman d'Emma Donoghue dévoilée

Pugh sera rejoint par d'autres membres de la distribution dont Tom Burke, Niamh Algar, Elaine Cassidy, Kíla Lord Cassidy, Toby Jones et Ciarán Hinds, avec Dermot Crowley, Brían F. O'Byrne et David Wilmot.

Le résumé de l’éditeur :

Les Midlands irlandais, 1859. Une infirmière anglaise, Lib Wright, est convoquée dans un petit village pour observer ce que certains prétendent être une anomalie médicale ou un miracle - une fille aurait survécu sans nourriture pendant des mois. Les touristes ont afflué dans la cabane d'Anna O'Donnell, onze ans, et un journaliste est descendu pour couvrir la sensation. The Wonder est l'histoire de deux étrangers qui se transforment mutuellement, un thriller psychologique et une histoire d'amour contre le mal.

Donoghue coadapte son histoire inspirée du phénomène historique des « filles à jeun ». Sebastian Lelio sera à la réalisation, avec un scénario adapté par Donoghue, écrit avec Alice Birch. Tessa Ross et Juliette Howell, pour House Productions, ainsi que Ed Guiney et Andrew Lowe, pour Element Pictures, sont à bord en tant que producteurs.

« Porter à l'écran le puissant roman The Wonder d'Emma Donoghue m'offre non seulement la chance de dépeindre la collision entre la raison et la foi, l'individu et la communauté, l'obéissance et la rébellion, mais aussi d'explorer ma propre interprétation de ce qu'un film d'époque peut être », a déclaré Lelio dans un communiqué.

Et ajouter : « Je ne pourrais pas être plus ravi que la magnétique et courageuse Florence Pugh joue notre féroce premier rôle féminin. Je suis également ravi d'être réuni avec Ed Guiney et Element, d'avoir le privilège de travailler avec Tessa Ross et House, et honoré que Netflix ait choisi The Wonder comme son premier projet de longs-métrages au Royaume-Uni ».

Florence Pugh a récemment joué dans Black Widow des studios Marvel, dans le rôle de Yelena Belova, en salles en France depuis le 7 juillet. Elle a également terminé le tournage du deuxième long métrage d'Olivia Wilde, Don't Worry Darling, aux côtés de Chris Pine, Gemma Chan, Nick Kroll et Harry Styles.

The Wonder est en cours de tournage, avec une sortie prévue sur Netflix pour l’année 2022, sans date précise pour l’instant.

