Un prix spécial pour “la bibliothécaire favorite des États-Unis”

Créé il y a 17 ans, ce prix est décerné à qui aura élargi le public des livres et de la lecture grâce à un service exceptionnel à travers les États-Unis. Les lauréats reçoivent également 10.000 $ et une médaille pour l’ensemble d’une carrière au service de la littérature et de la société.

Après avoir obtenu sa maîtrise en « bibliothéconomie » à l’Université du Michigan, Nancy Pearl commence à travailler dans des bibliothèques publiques pendant près de quatre décennies. D’abord à Detroit dans le Michigan, avant de de faire brièvement un passage à Tulsa, Oklahoma, puis de s’arrêter à Seattle au Washington Center for the Book.

L’institution rattachée à la bibliothèque publique de la ville de l’Oregon promeut l’alphabétisation et l’héritage littéraire de l’État. Elle lance en 1998 le débat à l’échelle de la ville, « Si tout Seattle lisait le même livre », à présent connu sous le nom de « Seattle Reads ». Le programme a été reproduit à travers les États-Unis et dans le monde en tant que programmes One Book, One City.

Se rassembler, pour parler de livres ?

« J’ai toujours cru au pouvoir des groupes de lecture et de la lecture pour rassembler les gens. J’ai adoré l’idée que les gens se réunissent à la bibliothèque publique de leur quartier pour parler d’un livre. Vous êtes assis à côté de quelqu’un qui ne vous ressemble pas, qui est d’un âge, d’une race ou d’une couleur différents, puis vous découvrez que vous aviez tous les deux le même sentiment à propos d’un livre. Sinon, comment allons-nous redevenir un seul pays, sinon en construisant une relation à la fois avec quelqu’un qui n’est pas exactement comme nous ? » a-t-elle confié au site Library Journal.

Pearl a joué un rôle déterminant dans le développement des services consultatifs aux lecteurs, ayant siégé à plusieurs comités importants de récompenses littéraires. Elle est également l’auteure de plusieurs livres, dont une série, « Book Lust » : recommandations de livres à succès qui se sont élargies à une émission télévisée mensuelle avec des interviews d’auteurs. Elle a publié un recueil de ses interviews d’auteurs, coécrit avec Jeff Schwager, est parue en 2020 aux éditions Harper Collins, The Writer’s Library, et un roman, George & Lizzie en 2017 chez S. & S. Elle sera présentée dans un nouveau livre d’images, Library Girl de Karen Henry Clark, à paraître en 2022 chez Sasquatch Books.

Pearl est parfois appelé « le bibliothécaire préféré des États-Unis ». La Pacific Northwest Writers Association a nommé le Nancy Pearl Book Award en son honneur. À l’échelle mondiale, elle a été honorée par la Bibliothèque nationale de Norvège, qui a nommé son système d’intelligence artificielle « AI Nancy ». Au nom du Département d’État américain, elle s’est rendue en Bosnie, en Estonie, au Pérou et au Vietnam pour partager son amour de la lecture et des livres avec des lecteurs de tous âges.

FIGURINE: Nancy Pearl, symbole des bibliothécaires

Elle est également célèbre pour être le modèle de la figurine d’action bibliothécaire, fabriquée par la société Archie McPhee (maintenant dans sa troisième incarnation). Avec son mari Joseph, elle a également créé une bourse pour les étudiants de l’iSchool de l’Université de Washington, baptisée Nancy Pearl Endowment for Public Librarianship.

« Bien que j’aie remporté le prix cette année, je l’accepte au nom de tous les employés des bibliothèques publiques qui rassemblent leurs communautés grâce au bon travail qu’ils font » a-t-elle également affirmé au site Library Journal, avant d’ajouter : « Il est important que les bibliothèques fassent ce que les bibliothèques font le mieux : connecter les gens avec l’information, le plaisir de lire et ouvrir le monde, faisant du monde un endroit plus grand, meilleur et plus inclusif. »

Parmi les autres lauréats de ce prix spécial de La National Book Foundation, on trouve notamment l’écrivaine et poète Maya Angelou ou encore l’écrivain James Patterson.

Via : Library Journal

Crédits : Infowidget (CC BY-SA 2.0)