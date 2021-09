Le Trouve tout du livre, librairie née du rêve d'un “chercheur trouveur de livres

Le trouve tout du livre est un espace impressionnant qui s’étend sur 1000 m2 et propose 60.000 ouvrages, des livres anciens, des éditions originales, des revues, de tous formats et genres littéraires. On trouve autant des BD que des polars ou du régionalisme. Bref c’est un bouquiniste généraliste spacieux. Pas étonnant que François Busnel ait choisi ce lieu pour enregistrer un épisode de la Grande Librairie en 2015 !



Cette librairie est née du rêve d’un homme, Raymond Gourgues, dans les années 60. En réponse aux livres épuisés, il s’est imaginé « chercheur trouveur de livres ». Il a lancé son activité à Paris et a très vite travaillé pour le service de recherche de la librairie Hachette qui mettait alors sur fiches les livres épuisés demandés par des bibliothèques universitaires. Il les cherchait et les trouvait.



« C’est seulement en 1980 qu’on arrive au Somail » commence Nelly. Fille aînée de Raymond Gourgues, elle a repris la librairie en 2011 et revient dans cet épisode sur l’histoire de ce lieu vieux de 40 ans. « Au début, c’était un petit couloir de 16 m de long et 3 m de large, rempli d’objets, il n’y avait rien de tout cette charpente, de toute cette menuiserie. Il y avait beaucoup moins de choix. Les livres étaient bien entassés. (…) La librairie s’est développée en même temps que le canal du midi, que le Somail, avec les compagnies qui fleurissaient un peu partout. »



Nelly a repris la librairie en 2011. « On améliore chaque année, dans l’installation des livres, dans l’étiquetage, pour présenter les livres un peu plus joliment », de la création d’une pochothèque en 2012 à l’ajout en 2019 d’une mezzanine dédiée aux beaux-arts.



Comment faire vivre un lieu comme celui-ci en dehors de la saison touristique ? Comment gère-t-on une librairie de livres anciens et d’occasion ? Comment évalue-t-on la valeur des livres à l’achat ? Concrètement, en quoi ce libraire est-il spécifique ? Nelly Gourgues répond dans cet épisode.

Crédit photo : Coraline Passet, CC BY SA 2.0