Auzou touche du bois en rachetant les Jouets libres

Cette acquisition est une grande fierté pour Gauthier Auzou, PDG du groupe Auzou : « Après des mois de travail intense et de discussions passionnantes, nous sommes très heureux de compter Les Jouets Libres dans le groupe Auzou. Nous partageons de belles valeurs communes comme la création, la qualité, l’écodéveloppement, mais nous sommes aussi convaincus de la complémentarité entre nos deux entités. »

Ce rachat s’inscrit dans une double volonté d’Auzou : tout d'abord, développer des filières d’approvisionnement françaises. Les Jouets libres possèdent un véritable savoir-faire Made in France, un sujet cher à Auzou notamment dans sa démarche de réduction de son impact environnemental. Auzou réalise de manière volontaire depuis 2019 un bilan carbone de ses activités et compense ses émissions à travers différents programmes de reforestation. L’éditeur travaille également à l’amélioration de ce bilan carbone chaque année.

Ensuite, se déployer toujours plus dans l’univers du jeu ludique et pédagogique à destination de la jeunesse. Déjà présent sur les secteurs des loisirs créatifs, jeux, jouets, mais aussi celui du dessin animé, Auzou étoffe ainsi son offre de jeux et jouets en bois.

L’éditeur souhaite développer la marque Les Jouets Libres et la faire rayonner grâce à ses compétences éditoriales et sa force commerciale, tout en préservant son originalité et son ADN. Laura Levy, directrice éditoriale chez Auzou responsable de ce nouveau challenge confirme : « Ce rachat est le début d’une nouvelle aventure très excitante et enrichissante. Tout en gardant l’âme et les valeurs de la marque Les Jouets Libres, nous allons déployer toute l’expérience d’Auzou pour proposer un catalogue toujours aussi qualitatif et innovant. »

Le dirigeant, Julien Guichard, qui souhaite se tourner vers de nouvelles aventures, va accompagner et former les équipes Auzou sur toutes les compétences nécessaires à la continuité de Les Jouets Libres. Il se réjouit également de ce rachat : « Je suis ravi de confier Les Jouets Libres à Auzou, une entreprise familiale et indépendante qui va étendre l’univers Les Jouets Libres en y apportant un souffle nouveau. »