10 vidéos et un podcast en 22 épisodes pour raffoler de la rentrée littéraire

Rendez-vous tant attendu de la fin de l’été, la rentrée littéraire donne chaque année l’occasion de découvrir de nouveaux romans. Avec plus de 500 livres présents pour cette nouvelle rentrée, il sera possible de choisir entre primo-romancier et plume confirmée.



À travers 10 vidéos dans deux formats différents, le groupe Editis propose de découvrir 18 des 50 livres de nos éditeurs. Avec le podcast « C’est quoi : 7 questions ? » produit par le studio de création audio originale d’Editis, Empreinte Magnétique, découvrez les coulisses de la rentrée littéraire et du monde de l’édition.

30 secondes pour vous convaincre avec les pitch « Lisez ! »

Vous laisseriez-vous convaincre par un livre en 30 secondes ? Chroniqueuse RTL pour l’émission « Le Double Expresso », tiktokeuse aux 659.000 fans, instagrameuse aux 97.000 abonnés, Ana Godefroy s’est prêtée au jeu. En moins d’une minute, l’influenceuse vous pitch les incontournables de cette rentrée littéraire.

Avec sa bonne humeur contagieuse, Ana Godefroy présente :

À la rencontre des auteurs avec les « tables rondes 2.0 »

La rentrée littéraire c’est l’occasion de découvrir de nouveaux livres, mais également de faire plus ample connaissance avec leur auteur. Réunis autour de trois thématiques (premiers romans, personnages féminins et écrits engagés), les auteurs répondent à une série de questions vous permettant non seulement de découvrir leur ouvrage, mais également d’en apprendre plus sur leur processus d’écriture.

Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir 11 romans dont 9 premiers romans :

Mourir au monde de Claire Conruyt aux éditions Plon

D’une île à l’autre de Patrick Renou aux éditions Presses de la Cité

Six Pieds sur terre d’Antoine Dole aux éditions Robert Laffont

Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargetton aux éditions Héloïse d’Ormesson

Mobylette de Frédéric Ploussard aux éditions Héloïse d’Ormesson

Les Indécis d’Alex Daunel aux éditions de L’Archipel

L’unique goutte de sang d’Arnaud Rozan aux éditions Plon

Les Confluents d’Anne-Lise Avril aux éditions Julliard

La Riposte de Jean-François Hardy aux éditions Plon

Basculer de Florian Forestier aux éditions Belfond

Les Aquatiques d’Osvalde Lewat aux éditions Les Escales

Vous êtes curieux de découvrir cette rentrée littéraire ? Rendez-vous ici dès le 30 août. Si vous êtes libraires, vous pourrez télécharger en ligne les vidéos pour les diffuser sur vos réseaux.

Dans les coulisses du monde de l’édition avec le podcast « C’est quoi : 7 questions ? »

Le monde de l’édition, un univers énigmatique ? À travers le podcast « C’est quoi : 7 questions ? » produit par Empreinte Magnétique, découvrez les coulisses de ce milieu et de son évènement emblématique, la rentrée littéraire.

Durant 22 épisodes, l’auteur Vincent Malone mène un entretien en sept questions avec des éditeurs des maisons de littérature d’Editis. Chacune des 11 maisons participantes est au cœur de 2 épisodes ponctués de textes incarnés par des comédiens. Dans le premier, les éditeurs dévoilent leur perception de leur travail et de leur maison. Le second présente les coulisses de la rentrée littéraire.

Avec

Belfond (Caroline Ast)

Bouquins (Jean-Luc Barré)

Le Cherche Midi (Jean Le Gall)

Les Escales (Sarah Rigaud)

Fleuve Editions (Florian Lafani)

Héloïse d’Ormesson (Héloïse d’Ormesson)

Julliard (Vanessa Springora)

Plon (Grégory Berthier-Saudrais et Céline Thoulouze)

Presses de la cité (Sofia Bengana)

Robert Laffont (Sophie Charnavel)

Seghers (Antoine Caro)

Retrouvez ce podcast dès le 23 août sur toutes les plateformes de streaming dont Acast.