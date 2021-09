Les éditions Dupuis renforcent leur équipe éditoriale en cette rentrée

En 2019 et 2020, plusieurs changements étaient déjà survenus : Julien Papelier anciennement directeur général avait été nommé président des éditions Dupuis. Il occupe par ailleurs d’autres fonctions au sein du groupe Media Participations. Julie Durot, précédemment directrice financière a été nommée directrice générale. Enfin, Stéphane Beaujean est depuis mai 2020, directeur éditorial.

Pour cette rentrée, Olivier Jalabert, vient d’intégrer la maison en tant qu’éditeur, fonction qu’il assurait précédemment chez Glénat. Il dirigeait le label Comics et a édité la BD remarquée Il faut flinguer Ramirez. Il y a par ailleurs développé le label de romans graphiques Karma ainsi que la collection young adult Log-In.

Camille Grenier, anciennement responsable de l’événementiel et de la relation libraires, rejoint le pôle éditorial en tant qu’éditrice. Elle va notamment développer le catalogue adulte avec des adaptations littéraires et des récits issus du réel (témoignages, faits historiques...). Elle suit déjà, entre autres, des projets de Rubio Salva, Joseph Safieddine et Jean-Paul Krassinsky.

Sa remplaçante Charlotte Jaillot vient de rejoindre l’équipe. Charlotte était depuis 5 ans, responsable relations libraires, bibliothécaires et salons pour les éditions Albin Michel Jeunesse & BD. Elle fut précédemment assistante attachée de presse pour Textuel, le Seuil ou encore Gallimard Jeunesse avant de devenir libraire (Chantelivre Paris).

Nous souhaitons la bienvenue à Charlotte et Olivier qui rejoignent les bureaux parisiens de notre maison, et souhaitons le plus grand succès à toutes et tous dans leurs nouvelles et importantes missions.

Crédit photo © Chloé Vollmer Lo