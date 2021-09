L'École de Traduction Littéraire, 10 années, et une nouvelle promotion à bâtir

Fondée sur un enseignement de la traduction en ateliers multilingues pilotés par des traducteurs chevronnés, la formation est complétée par des interventions de représentants de tous les métiers du livre, de la fabrication à l’éditeur.

L’École, qui a formé en dix ans plus d’une centaine de stagiaires, qui ont obtenu pendant leur stage et par la suite plus d’une vingtaine de prix, est ouverte aux traducteurs et traductrices de toutes langues et notamment à ceux et celles de langues rares.

La formation peut être prise en charge par l’AFDAS si le candidat ou la candidate répond aux critères de cet organisme. D’autres prises en charge sont possibles.

Des possibilités de suivi à distance, en duplex sur Internet, seront de nouveau offertes cette année aux candidats vivant loin de Paris, où se déroulent les séances.

Pour télécharger le dossier d’inscription et tout savoir sur l’ETL, c'est ici. Pour tout renseignement supplémentaire, c’est par ici : etl-cnl@asfored.org

Date limite de dépôt des dossiers : 15 octobre 2021.

crédits photo : geralt CC 0