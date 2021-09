Pour sa première rentrée à l'école, Loup bat des records de ventes

« Lors du premier confinement en mars 2020, j’ai lancé une correspondance entre Loup et mes petits lecteurs. L’idée était de transmettre un peu de joie dans ce contexte morose et angoissant, et aussi d’occuper les enfants... les journées à la maison étaient longues ! J’ai pu l’expérimenter moi-même avec mes petits à moi », indiquait Orianne Lallemand, voilà quelques semaines.

L’engouement fut immédiat et Loup reçut pléthore de lettres et dessins, avec un message récurrent : l’école venait à manquer à chacun, pour les copains, la cour de récréation et les professeurs. Dans ce contexte est alors né le nouvel album : « Loup veut expérimenter l’école, une école ouverte sur le monde et les autres et qui lui ressemble, au final ! Et il se fait une joie immense à l’idée d’aller à l’école. »

Après dix jours de commercialisation, Loup vient d’accumuler 10.492 ventes, indique notre partenaire Edistat, succès qui enchante la maison.

Surtout qu’en période de rentrée des classes, cet album spécifiquement dédicacé aux enseignants occuperait une place à part, soulignait l’autrice. « Maître, maîtresse, professeur, professeure, quels magnifiques métiers de transmission ! Respect à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ! Personnellement j’ai également très à cœur d’aller dans les classes à la rencontre des enfants pour transmettre mon plaisir d’écrire, entretenir et partager l’étincelle de la création ! »

À ce jour, relève l’éditeur, Auzou, plus de 200.000 exemplaires de Loup ont été vendus aux établissements scolaires, répondant à l’adoption rapide, par les professeurs des écoles, dès son premier album.