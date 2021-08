Points veut redonner une chance aux classiques, avec une nouvelle collection

Montesquieu, Lettres persanes, présenté par Alain Supiot

Il y a trois cents ans exactement, Montesquieu publiait avec les Lettres persanes, une “espèce de roman” où les artifices du regard étranger et du dépaysement dressaient le portrait critique de son époque. Il entendait aussi y faire sentir, par les pouvoirs de la littérature, l’esprit des lois qui l’occupa tant quelques années plus tard.

C’est pourquoi, en juriste de notre temps, Alain Supiot a décidé de prolonger le geste tourbillonnant des correspondances en adressant quelques lettres au juriste des Lumières afin de l’instruire du savoir que son texte continue de projeter sur notre présent et par là donner des directions à notre temps.

Stendhal, De l’amour, présenté par Geneviève Fraisse

« L’amour, la plus grande des affaires », écrivait Stendhal. Après d’autres mais comme personne, il en a fait un traité fameux où il décrit notamment la mécanique infernale de la cristallisation et les douleurs qui s’ensuivent. Et pourtant l’amour reste, encore et toujours, un horizon de bonheur, cette « idée neuve » que déclare Saint-Just en pleine Révolution française.

C’est à l’aune du combat féministe pour l’égalité que la philosophe Geneviève Fraisse entreprend ainsi de relire ce texte afin d’y sonder les chemins qui peuvent conduire à l’émancipation. Puisque « l’amour est la seule passion qui se paie d’une monnaie qu’elle fabrique elle-même », la lecture proposée ici livre quelques clés pour des sentiments plus démocratiques.

Flaubert, Trois contes, présenté par Aurelia Michel

Dernière publication achevée de Flaubert dont on célèbre le bicentenaire de la naissance, ces trois nouvelles ont donné lieu à un cortège d’analyses brillantes. Tout n’a pourtant pas été dit. L’historienne Aurélia Michel en propose une lecture décapante et enthousiaste, nourrie entre autres des études coloniales. L’un des auteurs phares de la modernité littéraire européenne devient ainsi le subtil observateur de l’invasion des imaginaires par l’ordre racial ; il en rend lisible aussi les ravages.

Longtemps considérés comme l’aboutissement d’une trajectoire créatrice, les Trois contes deviennent ainsi un document incontournable pour reconstruire nos visions du monde. Il en ressort une ode à la puissance d’écriture.

Emile Zola, Paris, présenté par Edwy Plenel

Après avoir clos les Rougon-Macquart, Émile Zola commence sa trilogie des Trois villes, dont Paris est le dernier volume. Publié en pleine affaire Dreyfus, ce roman fait de la foi et ses croyances, de l’idéal et ses perditions, de la modernité et ses corruptions, ses protagonistes. Radicalités anarchistes, tentations terroristes, arrogance capitaliste, désespérance sociale, racisme et nationalisme, tout ce qui s’y bouscule nous parle encore.

Cette réédition offre à Edwy Plenel, journaliste et cofondateur de Mediapart, l’occasion de rappeler, en suivant le chemin de vérité emprunté par Zola lui-même, journaliste autant que romancier, combien la République est un champ de batailles : jamais achevée, toujours à réinventer afin qu’elle honore sa promesse démocratique et sociale.

Vincent Casanova, directeur de la collection, s’est exprimé sur ce projet : « Cette collection entend renouveler l’approche des classiques de la littérature. Elle ne veut pas les traiter comme des monuments devant lesquels il faudrait faire la révérence, mais comme des œuvres toujours vivantes. Elle fera ainsi résonner le “classique” avec un texte d’ouverture rédigé par une figure intellectuelle. Contre la réaction nostalgique qui déplore des grandeurs passées, elle soulignera la pleine vitalité de textes trop souvent cantonnés au répertoire “scolaire” ou au canon académique ».

Et d'ajouter : « Il ne s’agit pas de ramener sans ménagement des textes datés et situés à l’actualité, mais de manifester, contre toute forme de piété, le pouvoir du lecteur afin de rendre à l’écriture son avenir et de proposer une lecture intempestive et nourrie des réflexions les plus novatrices. Autrement dit, de faire en sorte qu’un texte de la littérature “classique” soit perçu comme un enjeu contemporain et que s’y engage une tension avec notre présent. »