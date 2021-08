Insa Sané : une bande-son inédite pour son roman Cité Les Argonautes

Insa Sané avait signé une traduction particulièrement soignée du livre de Jason Reynolds, Long Way Down, qui certifiait la première collaboration avec l’auteur. Avec cinq tomes prévus, cette nouvelle série vient de débuter à la rentrée, avec des publications tous les trimestres peu ou prou, sur deux ans.

Dans chaque volume, on retrouvera ainsi un QR Code à scanner pour plonger directement dans une ambiance musicale. Milan a ainsi produit une page qui réunit les cinq premiers titres, avec un titre bonus.

Les enregistrements ont eu lieu chez Minimal Studio (Alex Finkin compositeur et au mixage). Les interprètes varient suivant les pistes, toujours sur des textes d’Insa Sané. De fait, ce sont ses partenaires du groupe Soul Slam Band (dont Insa est le leader) qui l’ont accompagné sur cette aventure entre hip-hop et poésie moderne – à savoir Karim Bourouaha et Djiraël Sané.

Et pour couronner le tout, une bande-annonce du livre est proposée.

Le premier opus donne la parole au jeune Bounégueux. Fraîchement arrivé dans la cité, il se retrouve dans la classe de Maya, Erwan, Jeanne et Medi. Dur de se faire accepter quand on est le Nouveau, surtout quand la 6e, c’est nouveau pour tout le monde…. Cela se passe aux Argonautes, une cité comme les autres. Du béton érigé au milieu de nulle part. Seulement, nulle part, ça n’existe pas. Les cinq ados ont décidé d’exister, de se serrer les coudes, même si leur amitié repose sur un mensonge.

J’ai posé mes valises à la cité des Argonautes à la fin du CM2, trois mois avant mon entrée en sixième. En même temps que j’aidais mes parents à défaire les cartons dans l’appartement, j’étais devenu le Nouveau, dans le quartier et dans mon école. Le Nouveau ? Il a toujours une tronche qui ne nous revient pas. Personne ne sait ce qu’il est venu chercher. Lui non plus sans doute… Cité Les Argonautes

Au fil des épisodes, nous suivrons cinq jeunes, qui parcourront les années collège — une étrange odyssée, entre innocence et violence. « Des mensonges plus grands que le collège est le premier volet de cette épopée sensible et humaine, dans laquelle l’auteur revisite le roman populaire et donne droit de cité à des personnages trop souvent oubliés par la littérature française », indique l’éditeur.

Au fil des nouveaux tomes, la page d'hébergement s'enrichira des nouvelles créations musicales, et l'on peut d'ores et déjà écouter ici les premières créations. Le tome 2, avec Maya comme narratrice, sortira début 2022.

crédit photo © éditions Milan