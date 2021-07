Sonia Rachline raconte l'histoire du Lido, qui fête ses 75 ans

De la scène aux coulisses, entre plumes, strass et émotions, les éditions Flammarion proposent de célébrer l’histoire du Lido. Un retour en images, témoignages et anecdotes sur un cabaret mythique, né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Inauguré en 1946 par Joseph et Louis Clerico, ce lieu est devenu emblématique pour ses spectacles hauts en couleurs, grandioses et lumineux — qui ont su attirer des célébrités du monde entier, telles que Shirley MacLaine, Zinedine Zidane, Eddy Barclay, Henri Salvador, ou encore Yves Saint Laurent…

Un lieu imaginé comme chic et élégant, unique en son genre, qui fête cette année 75 ans d’existence passée à enchanter la capitale.

LIDO. Plumes, strass et émotions est présenté comme une publication évènement. L’autrice, Sonia Rachline, a en effet pu accéder aux archives du Lido — photographies, diapositives, bobines, coupures de presse et plus encore—, afin de créer un livre à la mesure du cabaret et de son histoire. Pour ce faire, plus de 40 témoignages ont été recueillis, provenant des personnalités, danseurs, costumiers, décorateurs, ingénieurs et autres figures qui auront participé, de près comme de loin, à l’existence du Lido.

Sonia Rachline est l’auteure de deux romans, Les Petits Succès sont un désastre et David Bowie n’est pas mort (Robert Laffont, 2012 et 2017). Journaliste, elle a notamment collaboré au magazine Vogue pendant plus de 30 ans et signé divers ouvrages : Le Monde de -M- (Le Seuil, 2005), Vogue à la Mer et Vogue Covers (Ramsay, 2008 et 2015), C’est le Printemps (la Martinière, 2015), Karl Lagerfeld de A à Z (Gallimard, 2019).