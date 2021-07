Benoît Pollet élu président des éditeurs BD au Syndicat national de l’édition

Né en 1969, Benoit Pollet, diplômé du groupe ESDES à Lyon, a rejoint en 1993 le groupe Média-Participations. Après avoir occupé les fonctions de contrôleur de gestion et auditeur interne au sein du groupe, de secrétaire général chargé des finances et des ressources humaines du pôle Presse, puis du développement de ses activités numériques, il est nommé directeur général du groupe Rustica en 2013 et devient administrateur et trésorier du Syndicat des éditeurs de la presse magazine et membre du Réseau Entreprendre Paris.

En 2017, il prend la direction générale de la société Dargaud S.A. et intègre le groupe des éditeurs de bandes dessinées du SNE à cette occasion.

Pour Benoit Pollet, « dans un univers culturel en pleine mutation où de nouveaux équilibres s’installent, le groupe BD poursuit son action pour la promotion et la défense de la bande dessinée sous toutes ses formes, auprès de tous les publics, dans tous les lieux où elle doit trouver naturellement sa place : les librairies, les bibliothèques, les festivals… Et, sous l’impulsion de Moïse Kissous à qui je succède, dorénavant les écoles. Grâce au talent et à la créativité de ses autrices et de ses auteurs, et fort de son dynamisme, la bande dessinée s’empare aujourd’hui de tous les sujets, inspire les autres secteurs culturels et devient un objet majeur pour le développement de la lecture. »

Dans son communiqué, le SNE salue l'implication de Moïse Kissous, notamment en faveur de la plus grande implication de la bande dessinée à l'école.

« Il a [...] organisé, en partenariat avec l’Institut français et à l’occasion de l’Année de la BD, une exposition destinée au réseau culturel français à l’étranger, autour du renouveau de la BD Jeunesse. Le groupe a également initié deux études avec l’institut GFK sur les acheteurs de la BD, outils de référence pour l’interprofession, et présentées à l’occasion des Rencontres nationales de la Librairie en 2019 », précise le syndicat patronal.

« Il s’est en outre impliqué au sein de l’Association pour le Développement de la Bande Dessinée d’Angoulême (ADBDA) et dans un dialogue ouvert et constructif avec les autres festivals majeurs de BD comme avec les associations représentatives des auteurs BD. »

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0