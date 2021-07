La Charte publie ses recommandations tarifaires 2022

L'indexation des recommandations tarifaires sur l'indice des prix à la consommation a été votée à l'occasion de l'assemblée générale 2021 de La Charte, le 16 juin dernier.

Tarifs journée et demi-journée 2022

Les recommandations tarifaires 2022 des rencontres : 453,56 € brut la journée et 273,63 € brut la demi-journée.

Les recommandations tarifaires 2022 des signatures : 226,78 € brut la journée et 136,82 € brut la demi-journée.

La contribution Diffuseur

Les diffuseurs sont dans l'obligation de s'acquitter d'une participation de 1,1 % de la rémunération brute, au titre de la contribution Diffuseur.

Cette contribution doit être versée à l'Urssaf artistes-auteurs et en aucun cas à l'auteur ou à l'autrice. La contribution Diffuseur relève de la seule responsabilité des établissements et institutions qui invitent et rémunèrent un auteur ou une autrice.

La rémunération de l'artiste ne peut être amputée de la contribution diffuseur. Par conséquent, ne pas précompter un auteur ou une autrice n'exonère pas l'institution qui le ou la rémunère de devoir reverser cette contribution diffuseur à l'Urssaf.

Comment rémunérer un auteur ou une autrice

L'État a publié en septembre 2020, une note d'information clarifiant la situation sociale et fiscale des artistes-auteurs et autrices, précisant du même coup les modes de paiement en fonction des activités artistiques réalisées.

Les rencontres relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC) et doivent être facturées en brut (avec un numéro de siret). L'auteur ou l'autrice doit reverser ses cotisations à l'Urssaf et fournir une dispense de précompte au diffuseur.

La Fédération des salons et Fêtes du Livre jeunesse soutient les recommandations tarifaires de La Charte, et le Centre national du livre comme la SOFIA conditionnent l'obtention de leurs subventions, aux organisateurs de manifestations littéraires, au respect d'un tarif de rémunération minimum des auteurs et autrices.

Photographie : illustration, Tom Dennis Radetzki, CC BY-NC 2.0