Le prêt numérique contrôlé, un “outil important pour les bibliothèques

Le torchon brûle, encore et toujours, entre les bibliothèques et les éditeurs, au sujet du prêt numérique. Dans le domaine quasi patrimonial, la notion de « prêt numérique contrôlé » attire depuis plusieurs mois l'attention.

Selon cette interprétation des lois sur le droit d'auteur, une bibliothèque ayant dans ses collections un exemplaire imprimé d'un livre serait en droit de le numériser et, si ce titre n'est pas disponible au format numérique commercialement, de proposer cet exemplaire numérique en prêt à ses usagers, en respectant des conditions similaires à celles appliquées pour l'exemplaire imprimé.

Ce « prêt numérique contrôlé », aux États-Unis, s'est concrétisé grâce à la plateforme Internet Archive, la « bibliothèque de l'internet », qui, avec ses bibliothèques partenaires, a organisé ce prêt numérique à grande échelle, en limitant le prêt d'un exemplaire à une seule personne à la fois.

Pendant la crise sanitaire, la plateforme a levé cette limitation, provoquant le courroux des éditeurs, qui dénonçaient par ailleurs la présence massive d'ouvrages sous droit. 4 éditeurs américains, Hachette, HarperCollins, Wiley et Penguin Random House, ont porté plainte pour infraction du copyright, et les organisations d'auteurs et d'éditeurs du monde entier ne cachent pas leur inquiétude vis-à-vis du « prêt numérique contrôlé ».

Un moyen pour les bibliothèques d'“assurer leur mission”

Dans un communiqué, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) entérine le conflit opposant bibliothèques et édition autour du « prêt numérique contrôlé ». La fédération indique en effet que ce dernier est « un moyen pour les bibliothèques d'assurer leur mission », à savoir rendre accessibles les livres au public, y compris ceux qui sont rendus indisponibles par le marché.

L'IFLA s'engage toutefois dans une voie où le prêt numérique est limité, et reproduit les mêmes conditions de prêt qu'un exemplaire imprimé. Mais l'organisation se range clairement du côté des partisans du « prêt numérique contrôlé », qui « garantit aux bibliothèques la liberté de rendre accessibles leurs collections, pendant une pandémie ou non ».

Le procès Internet Archive, qui doit s'ouvrir en novembre prochain, sera une étape cruciale dans le débat autour du « prêt numérique contrôlé », qui sera sans aucun doute évoqué au cours des différentes audiences.

JUSTICE: le droit d'auteur en débat aux États-Unis

Aux États-Unis, l'affrontement entre éditeurs et bibliothécaires sur ce sujet se double d'une certaine crispation vis-à-vis du prêt numérique dans les établissements. Le modèle de l'octroi de licence par les éditeurs, en place depuis des années, est critiqué par les bibliothèques, qui pointent des tarifs et des conditions abusives. Certains États ont même commencé à légiférer pour réguler ce modèle...

Soulignons par ailleurs qu’en France, l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle ouvre pour partie la porte à de tels usages. En effet, dès lors que la copie de l’ouvrage a été réalisée à partir de sources licites, et que le disposer de son propre matériel de numérisation, la copie est possible. Ainsi, les bibliothécaires pourraient réaliser des versions numériques des ouvrages en prêt dans leurs établissements. Cependant, précise la loi, les copies sont « strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Pas de possibilité donc de constituer une offre à destination des usagers... pour l'instant ? Car rien n'empêcherait toutedois, en passant par un principe de Copy Party Licence, que défendait La Quadrature du net, de mettre à disposition un BookScanner dans les bibliothèques. Et de laisser alors les visiteurs s’emparer de l’outil…

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0