Quels sont les enjeux d’un libraire indépendant aujourd’hui ?

Dans cet épisode, Renny revient sur l’année qui vient de s’écouler, mais aussi, et surtout, sur ses réflexions, ses actions au cours des 30 dernières années. Il est question d’évolution. Renny n’a pas plongé dans la marmite de la librairie quand il était petit, mais plutôt après deux autres vies. Et vous verrez, en écoutant Renny, qu’évolution et adaptation ne sont pas sans rapport avec son histoire personnelle.

Les réseaux Librest.com et Librairie.com s’inscrivent dans « une approche commerce connecté. La finalité n’est pas de vendre des livres sur internet [mais] de permettre [aux] librairies de se doter de l’ensemble des moyens de commercialisation de son époque. Vendre des livres sur internet, c’est devenu indispensable quand on a un magasin ».

Il faut ensuite « articuler commerce physique et commerce en ligne, comment mettre en avant ses caractéristiques libraires »

« [Le métier de libraire], on ne peut pas accepter de le faire exactement de la même manière qu’on le faisait il y a 40 ans et on ne peut pas imaginer qu’on fera ce métier exactement de la même manière dans 40 ans. Il faut s’adapter. Mais s’adapter ne veut pas dire renier ses fondamentaux. »

Parce que le commerce connecté devient l’une des nombreuses portes d’entrée vers le lecteur, « dans [les librairies], qui sont branchées sur toutes les possibilités pour recevoir des commandes, la valeur ajoutée [ce sont] les libraires. [Les libraires] qui étaient avant uniquement dédiés au magasin, sont aujourd’hui capables de traiter des flux différents ».

« Il ne faut pas cloisonner les médias qui permettent d’accéder à la librairie [qu’il s’agisse] du téléphone, du mail, du site internet, ou de la porte d’entrée de la librairie. Il y a plein de portes d’entrée, il faut toutes les ouvrir. »

S’adapter est le premier enjeu du libraire aujourd’hui. Renny vous explique pourquoi et vous présente sa vision des enjeux de demain.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0