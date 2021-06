L’Asiathèque : la nouvelle manière de voyager en 2021 

Entourée de sinologues de renom et souhaitant faire connaître les multiples aspects de la civilisation chinoise, L’Asiathèque est reconnue aujourd’hui comme un des éditeurs de la littérature contemporaine de Chine en France. Dirigée par Philippe Thiollier, elle offre la possibilité aux voix singulières, étrangères, d’exprimer leur vision de l’avenir du monde.

En 2019, la publication de Funérailles molles de Fang Fang a contribué à cette reconnaissance. Cette œuvre littéraire traite de la mémoire et de l’oubli, autour des drames qui ont marqué la réforme agraire chinoise. Un roman unique récompensé par l’attribution du Prix Émile Guimet de littérature asiatique en 2020.

Renommée pour ces manuels de langue, la maison d’édition ne cesse de développer son pôle littérature depuis 2005. À travers un travail de traduction et grâce à son réseau d’experts (Brigitte Duzan, Gwennaël Gaffric, Stéphane Corcuff…), L’Asiathèque rend accessible pour la première fois de nouveaux textes d’auteurs contemporains. Elle se tourne ainsi vers un public curieux également de civilisations, avide de mieux connaître les modes de pensée dans le monde entier.

Le catalogue de 2021 propose de nouvelles collections aux couleurs de la Chine.

« Novella de Chine » et « Empreintes chinoises »

Sur le balcon de Ren Xiaowen inaugure la collection « Novella de Chine » dirigée par Brigitte Duzan. Une découverte de l’art de la novella chinoise, qui met à l’honneur un genre spécifique et très vivant de la littérature chinoise contemporaine : entre roman et nouvelle courte, alliant la richesse narrative de l’un aux qualités stylistiques de l’autre.

Nuit de lune et de fleurs sur le fleuve printanier de François Cheng de l’Académie Française et Retrouver son Cœur – La méditation dans la peinture et la poésie chinoise du XVe au XVIIe siècle de Cédric Laurent sont les premiers titres de la collection « Empreintes chinoises » dirigée par Catherine Despeux. Une invitation à un voyage intérieur grâce au détour par l’autre. Ils font entrer dans l’intimité des êtres et font découvrir la culture chinoise avec ses sensibilités, son imaginaire, ses représentations, sa beauté. À l’automne, la collection s’agrandira avec Le Féminin et Le Religieux.

« 80 mots du monde »

Après 80 mots de l’Inde de Mira Kamdar, L’Asiathèque a publié 80 mots d’Afghanistan d’Etienne Gille en mars 2021, avec une préface d’Atiq Rahimi. Une collection dont l’ambition est de faire la découverte d’un pays par les mots qui comptent dans les langues des femmes et des hommes qui y vivent.

« Liminaires »

Cette collection de textes littéraires témoigne d’un ailleurs géographique et culturel. L’expérience de la diversité́ donne ici aux voix de l’intime les moyens de se livrer, récit de l’autre et révélateur de soi. De thé et d’amour de Hubert Delahaye, paru en mai 2021, est le quatrième titre de la collection « Liminaires ».

« Taiwan Fiction »

Lancée en 2015, le recueil de nouvelles Formosana : Histoires de démocratie à Taiwan est le dernier ouvrage de cette collection. Elle se compose d’œuvres littéraires d’auteurs taïwanais contemporains qui abordent les questions cruciales de notre temps. Parmi ces œuvres, Perles de Chi Ta-wei, ouvrage publié en 2020 est nominé pour le prix de l’Imaginaire 2021 dans la catégorie « Nouvelle étrangère ».

Chi Ta-wei est l’un des auteurs phares de la scène science-fiction du monde chinois et une figure importante des mouvements de défense de la cause homosexuelle sur l'île de Taiwan. Membrane (publié en français par L'Asiathèque en 2015 et par Le Livre de Poche en 2017) est considéré comme le premier roman "SF queer" de langue chinoise.