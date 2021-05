Kazé et Crunchyroll s'associent pour un festival sur Twitch

Se déroulant sur trois soirées et un week-end entier, Crunchyroll Festival proposera une expérience inédite à travers un programme riche et interactif : des animations, des interviews exclusives, des tables rondes, des annonces, mais aussi des diffusions d'épisodes, un concert, des quiz, des cadeaux à gagner et des moments de détente en compagnie de personnalités de la communauté manga et anime.

Au cours de ce programme, les meilleurs titres de Crunchyroll et Kazé seront mis en avant comme Dr. Stone, Black Clover, The Promised Neverland, One Piece, The Rising of the Shield Hero, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et bien d'autres encore.

Diffusé sur Twitch, le festival sera bien sûr accessible gratuitement.